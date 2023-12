Somit sei einer dovishen FED eine relativ hawkishe EZB gefolgt, was die Hochstimmung an den europäischen Aktienmärkten etwas habe abebben lassen. Der deutsche DAX habe das hohe Niveau nicht halten können und mit einem marginalen Minus von 0,08% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 ein leichtes Kursplus in Höhe von 0,20% über die Ziellinie habe retten können. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich hingegen die gute Laune nicht verderben lassen und den Handelstag mit einem Kursanstieg in Höhe von 1,77% beendet. Auch die US-Märkte hätten ihren positiven Trend - wenngleich mit deutlich weniger Dynamik - weiter fortgesetzt, wobei der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ebenfalls ein neues Allzeithoch habe markieren können, ehe er wieder etwas zurückgefallen sei. Zum Schluss habe er einen Kurszuwachs von 0,43% ausgewiesen, wobei es dem marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Plus von 0,26% nur marginal schlechter ergangen sei. Auch beim Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es anfänglich nach oben gegangen, allerdings seien hier die Gewinne etwas stärker abgebröckelt, weshalb der Index zur Schlussglocke ein kleines Minus in Höhe von 0,15% habe ausweisen müssen.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise an ihre Vortagesgewinne nahtlos anknüpfen können, zumal sich der zum EUR gesunkene USD unterstützend ausgewirkt habe. Heute Morgen notiere der Preis für die Sorte Brent knapp unter USD 77 je Fass. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenfalls gefragt gewesen und notiere aktuell bei rund USD 2.035 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe von dem freundlichen Sentiment nicht profitieren können und notiere heute Morgen leicht schwächer bei rund USD 42.600.



Was den heutigen Handelstag betreffe, so signalisiere der Blick auf den Datenkalender, dass es nach der gestrigen EZB-Zinssitzung heute mit den Einkaufmanagerindices (Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen) für Dezember sowohl für Deutschland und die Eurozone als auch für die USA weitergehe. Hier erwarte man eine marginale Verbesserung für Europa, während der Konsens für die USA skeptisch bleibe. Darüber hinaus stünden für die USA auch noch die Industrieproduktionsdaten für November am Programm, wobei der Konsens hier zumindest eine Rückkehr ins positive Terrain erwarte.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen mehrheitlich positiv präsentieren, wobei vor allem der Hang Seng CE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) mit einem Kursplus von über 2% hervorsteche. (15.12.2023/ac/a/m)





Nachdem vorgestern die US-Notenbank Fed die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer nicht enttäuscht und wie erhofft für das kommende Jahr mehr Zinssenkungspotenzial als bisher kommuniziert hatte, ging es im Anschluss an den Börsen hoch hinaus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Feierlaune der Investoren habe gestern auch in Europa bis zur EZB-Zinssitzung am frühen Nachmittag angehalten, was den deutschen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein kurzfristiges neues Rekordhoch von 17.003 Punkten habe markieren lassen und auch der europäische Auswahlindex EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren erreicht. Dann sei die EZB auf den Plan getreten und habe - ähnlich wie die FED tags zuvor - den Leitzins (Einlagesatz: 4,0%, Hauptrefinanzierungssatz: 4,5% und Spitzenrefinanzierungssatz: 4,75%) ebenfalls unverändert belassen. Dafür habe es einen Beschluss zum gestaffelten Ausstieg aus PEPP gegeben, wobei die Reinvestitionen ab Juli 2024 reduziert und mit Anfang 2025 beendet werden sollten. Beim Inflationsausblick habe man sich optimistischer als noch im September aber pessimistischer als am Markt gepreist gezeigt. Und anders als noch tags zuvor bei der FED sei man sichtlich deutlicher bemüht, sich gegen aggressive Zinssenkungsspekulationen am Markt zu stemmen.