Auch der gestrige Handelsbeginn in den USA sei von einer abwartenden Haltung geprägt gewesen. Nach dem Zinsentscheid der FED hätten sich die Börsen trotz des im Vorfeld reduzierten Überraschungspotenzials doch recht deutlich nach oben bewegt. Zudem hätten die wichtigsten US-Indices allesamt bereits seit Jahresbeginn recht kräftig zugelegt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und die technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) würden mittlerweile wieder in der Nähe ihrer alten Höchststände aus dem Jahr 2021 notieren. Der New Yorker Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe diese gestern gegen Handelsende sogar erreichen können.



Am Abend sei dann die richtungsweisende FED-Sitzung angestanden. Im Fokus der Berichte seien Hinweise auf die Geldpolitik im neuen Jahr gestanden, denn mittlerweile würden viele Anleger bereits im Frühjahr erste Zinssenkungen erwarten, die die Wirtschaft bei gleichzeitig rückläufiger Inflation stützen sollten. Und tatsächlich habe die US-Notenbank die Zinsen wie erwartet erneut nicht verändert. Gleichzeitig sei deutlich gemacht worden, dass für das kommende Jahr mit stärkeren Zinssenkungen gerechnet werde als bisher angenommen. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Projektionen der Notenbank zum Zinsentscheid hervorgehe, würden die Mitglieder für das kommende Jahr mit Zinssenkungen im Umfang von insgesamt 0,75 Prozentpunkten rechnen. Demnach solle der Leitzins zum Jahresende im Durchschnitt bei 4,6 Prozent liegen. Zudem habe die Notenbank ihre Inflationsprognose gesenkt. In diesem und im kommenden Jahr rechne die FED mit niedrigeren Teuerungsraten als bisher angenommen. Für 2024 rechne die FED nach den aktuellen Daten mit einer Teuerungsrate von 2,4 %. Zuvor sei man noch von 2,5% ausgegangen. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA hätten zu Wochenbeginn gezeigt, dass sich der Preisauftrieb in den USA zwar wie erwartet weiter abgeschwächt habe, die Kerninflationsrate aber auf hohem Niveau verharre. Die FED zeige sich also zuversichtlich, auch die Kerninflation bald unter Kontrolle zu bekommen und erwarte zudem für die USA in diesem Jahr ein stärkeres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als noch im September angenommen.



Die asiatischen Börsen würden sich am heutigen Dienstag uneinheitlich zeigen. Die Spanne reiche von einem aktuell deutlichen Minus beim Topix in Japan bis zu einem kräftigen Plus beim südkoreanischen KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899). Auf der Datenseite dürfte es heute bei den wichtigen Einflussfaktoren weitergehen: Neben der EZB stehe am heutigen Donnerstag auch in der Schweiz der nächste Zinsentscheid an. Allerdings dürfte es auch hier kaum Überraschungen geben. Die Europäische Zentralbank entscheide heute Nachmittag vor dem Hintergrund der rückläufigen Inflation über ihren weiteren Kurs. Aus Übersee stünden mit den Einzelhandelsumsätzen für November Daten zur Wirtschaftsaktivität zur Veröffentlichung an.



Die Ölpreise hätten sich am Mittwoch etwas von den deutlichen Verlusten der Vortage erholt. Am späten Nachmittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 74,30 USD gekostet und damit knapp 1 Prozent mehr. Ein unerwartet starker Rückgang der US-Ölreserven habe den Ölpreisen etwas Auftrieb gegeben. Am Nachmittag sei bekannt geworden, dass die US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 4,3 Mio. Barrel auf 440,8 Mio. Barrel gesunken seien. Gold habe gestern inmitten der Schwächephase seit Wochenbeginn nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank seinen Wendepunkt gefunden. Das Edelmetall habe um gut 2% zulegen können und notiere aktuell bei knapp 2.040 USD je Feinunze. Auch der Bitcoin habe gestern von der FED-Entscheidung profitiert und bewege sich nun nahe der Marke von 43.000 USD. (14.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Bevor gestern Abend die Nachrichten rund um die Zinssitzung der US-Notenbank die Runde machten, standen in Europa aktuelle Konjunkturdaten auf der Agenda, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für die Eurozone seien gestern Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht worden, allerdings noch für Oktober und damit für den Beginn des vierten Quartals. Im Eurozonenaggregat sei die Industrieproduktion wie erwartet zurückgegangen, allerdings stärker als im Vorfeld erwartet. Gegenüber dem Vormonat sei die Produktion im Oktober um 0,7% gesunken, nach -1,1% im September, erwartet worden sei ein Rückgang im Bereich von -0,3%. Noch deutlicher sei der Rückgang der Industrieproduktion auf Jahressicht ausgefallen: Mit einem Minus von 6,6% habe das Ergebnis unter der niedrigsten Schätzung gelegen, im Durchschnitt seien -4,6 % erwartet worden. In Europa hätten sich die Aktienmärkte insgesamt verhalten entwickelt. Seit den Höchstständen des deutschen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag scheine sich die Kauflaune etwas abgekühlt zu haben, auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hätten sich vorerst zurückhaltend gezeigt.