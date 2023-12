Passend dazu seien am Rohstoffmarkt die Ölpreise abermals zurückgegangen. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe einen kräftigen Rücksetzer verzeichnet und blicke langsam aber sicher auf die Marke von USD 70. Die Schwäche sei dabei auf die Kombination aus Überangeboten und Nachfragesorgen zurückzuführen. Im Einklang mit dem Ölpreis hätten auch die Gaspreise weiter nachgegeben. Gold habe hingegen nur marginale Rückgänge verzeichnet, sich jedoch dadurch weiter von der prestigeträchtigen USD-2.000-Hürde entfernt. Das vermeintliche digitale Gold Bitcoin habe den jüngsten Preisrücksetzer wegstecken und sich stabilisieren können. Heute Morgen handele die digitale Leitwährung bei knapp unter USD 41.000.



An den Aktienmärkten würden die Börsen in Asien zum Auftakt des neuen Handelstages abermals schwächer tendieren.



Ein schwächelndes Zahlenwerk habe die Aktien von Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter Druck gesetzt. Die Anteilsscheine des Softwareriesens hätten 12% nachgegeben.



Die Aktie von Icosavax (ISIN: US45114M1099, WKN: A3CWDS, NASDAQ: ICVX) sei um rund 47% nach oben geklettert, nachdem der britische Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) den Entwickler von Impfstoffen gegen Atemwegsviren für bis zu USD 1,1 Milliarden übernehmen wolle. (13.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Daten zur US-Inflation fielen im Rahmen der Erwartungen aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit 3,1% im November liege die Gesamtrate zwar immer noch über dem Inflationsziel der FED, nach 3,2% im Oktober habe sich der Preisauftrieb jedoch weiter abgeschwächt. In Anbetracht des heute anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank seien die Inflationsdaten besonders kritisch beäugt worden. Am Markt werde derzeit von keiner Veränderung des Zinsniveaus ausgegangen. Hinweise auf den weiteren Pfad würden jedoch von besonderem Interesse sein.