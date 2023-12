Heute hingegen stünden die Chancen gut, dass die Aktienmärkte im Blick auf genau solche Veröffentlichungen stark reagieren könnten. Nach den ZEW-Konjunkturerwartungen aus Europa komme am Nachmittag der Verbraucherpreisindex aus den USA. Erwartet würden hier 3,1% p.a., was einen leichten Rückgang von den 3,2% aus dem Vormonat darstellen würde. Die Zentralbanken, allen voran die FED, würden der Inflationszahl gehörige Aufmerksamkeit zukommen lassen. Sie werde unter anderem Einfluss auf den Ton haben, den der FED-Vorsitzende Powell bei seiner letzten Pressekonferenz des Jahres am Mittwoch anschlagen werde. Ein weiterer Rückgang der Inflation wäre unterstützend für Aktienmärkte, da es der FED die Möglichkeit geben würde, die Leitzinsen schon eher früher als später zu senken. Damit würden mittlerweile auch die Finanzmärkte rechnen, eingepreist sei die erste Zinssenkung im März bis Mai. Der aktuelle Optimismus der Märkte werde somit heute auf die Probe gestellt werden.



Die asiatischen Leitindices würden heute durch die Bank nach oben zeigen und sogar die chinesischen Aktienmärkte könnten sich von den bedrückenden Deflationszahlen vom Wochenende weiter erholen. Im Reich der Mitte seien die Kurse allerdings weiterhin nicht weit von den Jahrestiefständen entfernt. Von Tiefständen sei in Europa keine Rede.



Der Ölpreis (Brent) könne heute Morgen leichte Zugewinne verzeichnen und handele rund um die USD 76 Marke. In letzter Zeit hätten sich Sorgen um das Überangebot trotz der OPEC+-Kürzungen breitgemacht, weil mitunter die USA mittlerweile Rekordmengen fördern würden. Auch die Schwäche des größten Ölimporteurs China drücke den Preis nach unten. Zu Ende der Woche werde sich herausstellen, ob das schwarze Gold seine aktuell siebenwöchige Talfahrt nach unten beenden könne. Besser performe der Goldpreis, der aktuell bei USD 1.990 handele und sich somit wieder leicht von den Rückgängen des gestrigen Tages erhole. Bitcoin steige auch wieder leicht an und notiere bei USD 41.500.



Der US-amerikanische Versicherungsanbieter CIGNA (CIGNA Corp. (ISIN: US1255231003, WKN: A2PA9L, Ticker-Symbol: CGN, NYSE-Symbol: CI) (nicht zu verwechseln mit der österreichischen Signa) sei um mehr als 16% gestiegen, nachdem das Unternehmen die Gespräche über die Übernahme des Konkurrenten Humana beendet und mitteilt habe, dass es sein Aktienrückkaufprogramm um weitere USD 10 Mrd. aufstocken werde. (12.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Tag an den europäischen Börsen verlief gestern unbeschwert und Großteils positiv, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte durch ein leichtes Plus sogar zu erneuten Höchstständen hinaufklettern, so die Analysten der Raiffeisen Bank Internaqtional AG (RBI).Auch in den USA hätten die Leitindices nach einem unsicheren Start in den Handelstag höher geschlossen. Die überraschend niedrige Arbeitslosenquote vom Freitag habe hier weiter die Hoffnung verschafft, dass die FED ein "Soft Landing" für die Wirtschaft erreichen könnte. Die Börsen hätten daher ihren mittlerweile über sechs Wochen langen Lauf nach oben fortsetzen können. Marktbewegende Wirtschaftsdatenveröffentlichungen seien gestern keine gekommen.