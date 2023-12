In Deutschland hätten sich die Auftragseingänge der Industrie deutlich reduziert. Im Oktober seien laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vormonat um 3,7% weniger Bestellungen eingegangen. Die Erwartungen hätten bei einem Zuwachs von 0,2% gelegen und seien somit deutlich verfehlt worden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich davon jedoch unbeeindruckt gezeigt und sei gestern auf Rekordkurs geblieben. Ähnlich stark habe sich der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Plus von 0,69% präsentiert. Nur der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe mit -0,19% Verluste verbuchen müssen.



Die Erdölpreise würden sich ihrem tiefsten Stand seit Juli nähern. Zuletzt seien sie nach den jüngsten Förderentscheidungen des Rohölkartells OPEC+ unter Druck gekommen. Die von der Organisation beschlossenen Kürzungen würden als freiwillig betrachtet, weshalb am Markt Zweifel an ihrer tatsächlichen Umsetzung aufgekommen seien. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 75. Der Goldpreis habe gestern von den Zinssenkungserwartungen und den sinkenden Renditen bei Staatsanleihen profitiert. Aktuell notiere Gold bei rund USD 2.025 je Feinunze. Der Bitcoin habe seine Rally fortgesetzt und zuletzt bei USD 44.000 gehandelt.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen schwächer präsentieren, wobei vor allem Hongkong und Japan mit einem deutlichen Minus herausstechen würden, während sich das chinesische Festland etwas robuster zeige. Im Datenkalender stünden heute die deutsche und italienische Industrieproduktion des Monats Oktober sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. (07.12.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA bremste sich das Beschäftigungswachstum in der Privatwirtschaft zuletzt etwas ein. Im Vergleich zum Vormonat wurden laut ADP im November 103.000 neue Stellen geschaffen, während es im Oktober noch 106.000 Stellen waren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Konsensschätzungen von 130.000 Stellen seien dabei deutlich verfehlt worden. Die vorherige Stärke des Arbeitsmarktes habe zu einem Anstieg der Löhne geführt und dadurch auch die Preise erhöht. Die schwachen Arbeitsmarktdaten hätten die Fantasie der Anlegerschaft beflügelt und vermehrt Spekulationen von früher erfolgenden Zinssenkungen seitens der Währungshüter aufkommen lassen. Unterdessen sei die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen weiter auf 4,12% gesunken. Auch an den US-Aktienmärkten sei es gestern trotz der "dovishen" Signale des Arbeitsmarktes abwärts gegangen. Wahrscheinlich würden Anleger noch den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der genauere Zahlen zur aktuellen Arbeitsmarktsituation bringen werde, am Freitag abwarten. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 0,56% verloren, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 0,39% und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) 0,19%.