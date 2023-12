Für heute würden wir uns die Auftragseingänge der aktuell schwächelnden deutschen Industrie sowie die Zuwächse bei der Beschäftigung aus den USA erwarten. Gegen Ende der Woche werde dann auch noch die Arbeitslosenquote aus den USA spannend, die ein weiteres Indiz für (oder gegen) die Abkühlung der US-Wirtschaft sein werde und somit Einfluss auf die Aktienmärkte nehmen könnte.



Der Ölpreis handele heute unverändert um die USD 77-Marke herum und könne sich nicht von seinen aktuellen Niedrigständen erholen. Zwar hätten die OPEC+-Staaten letzte Woche noch Förderreduzierungen beschlossen, aber mittlerweile seien die USA ein entscheidender Faktor im Ölmarkt. Das Land sei kein OPEC-Mitglied und könne aktuell Rekordfördermengen vorweisen, was es auch zum Nettoexporteur des schwarzen Goldes mache. Das eigentliche Gold hingegen könne sich heute besser schlagen und liege bei USD 2.020. Bitcoin sei hingegen nach den starken Zuwächsen der letzten Tage leicht im Minus und stehe auf USD 43.600.



Die asiatischen Börsen würden heute mehrheitlich nach oben zeigen, wobei sich China noch nicht vom jüngsten Heruntersetzten der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's habe erholen können. Die Agentur habe vor kurzem den Ausblick für die Kreditwürdigkeit des Landes von stabil auf negativ gesenkt und dies mit der Besorgnis über die steigende Verschuldung sowie mit dem niedrigen Wirtschaftswachstum begründet. Nachdem das Rating veröffentlicht worden sei, seien die Aktienmärkte im Reich der Mitte, wobei sie heute Morgen wieder im Plus gelegen hätten. (06.12.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte dürften brav gewesen sein, so wurden sie gestern nicht vom Krampus heimgesucht, sondern schlossen den Tag unterschiedlich, Europa sogar klar im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zunächst hätten sich die Leitindices auf dem alten Kontinent zwar Verhalten verhalten, aber eine Reihe an Veröffentlichungen aus den USA hätten dann am Nachmittag die Stimmung und auch die Kurse sowohl in Europa als auch den USA heben können. Allen voran sei die Zahl der offenen Stellen oder "JOLTS" gekommen, die deutlich niedriger als die Erwartungen ausgefallen sei. Sie sei im vergangenen Monat auf 8,73 Mio., gegenüber 9,35 Mio. im September gesunken. Damit würden sich die offenen Stellen auf dem niedrigsten Stand seit März 2021 befinden. Das habe wiederum das aktuelle Narrativ der Finanzmärkte bestätigt, dass sich Inflationssorgen mittlerweile mehr und mehr im Rückspiegel befinden würden. Das habe wiederum die Spekulationen rund um eine Senkung der Leitzinsen befeuert, mittlerweile preise der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% eine Zinssenkung der FED im März ein. Das optimistische Bild habe auch die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe stark abfallen lassen, auf 4,19%. Hier würden wir uns mittlerweile auf den Niveaus von August und weit weg von den Höchstständen im Oktober befinden. Wie zu erwarten hätten von den Zins- und Renditenrückgängen vor allem die zinssensitiven Technologietitel an den Aktienmärkten profitiert. Am Schluss habe dann aber doch die Unsicherheit überwogen und die Leitindices aus den USA hätten den Tag fast unverändert geschlossen.