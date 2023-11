Heute Montag bleibe der Datenkalender zwar leer, das solle aber nicht darüber hinwegtäuschen, das die restliche Woche einiges zu bieten habe. In den USA stelle das Erscheinen der Oktober-Daten zur PCE-Inflation das unbestrittene Datenhighlight dar. Aktuell gehe der Konsens von einer Abschwächung der Inflation von 0,3% p.m. auf 0,2% p.m. (Kernrate) sowie von 0,4% p.m. auf 0% p.m. (Gesamtrate) aus. Eine solche Abnahme würde zum aktuellen Trend passen, seien doch bereits die Werte zur VPI-Inflation für den Oktober unter den Erwartungen zu liegen gekommen. Eine Bestätigung dieser erfreulichen Entwicklung durch die PCE-Zahlen (die präferierte Inflationsmaßzahl der Federal Reserve) wäre ein weiteres Signal, dass die USA hinsichtlich der Inflationsbekämpfung auf dem richtigen Weg seien. Auch die zweite Schätzung zum Q3-BIP in den USA werde diese Woche ebenso erscheinen wie der ISM-Indikator zum verarbeitenden Gewerbe im November. Makroseitig stehe uns also einiges bevor, wohingegen es von der Unternehmensseite zunehmend ruhiger werde.



Auf der Rohstoffseite habe der Ölpreis jüngst seine Seitwärtsphase fortgesetzt. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei zuletzt wieder leicht gefallen, handele jedoch weiterhin über der Marke von USD 80. Der Goldkurs habe ebenfalls die USD 2.000 verteidigen können. Das vermeintliche digitale Gold präsentiere sich ebenfalls nach wie vor stark, wenngleich der Bull Run zuletzt etwas ins Stocken geraten sei. Der Bitcoinkurs habe sich übers Wochenende aber kaum verändert und stehe im Bereich von USD 37.500.



Die Aktie des Saugroboterherstellers iRobot (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) sei um 39% geklettert. Grund für den Kurssprung sei die Meldung gewesen, dass die EU die Übernahme durch den Online-Händler Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ohne Einschränkungen genehmige.



Die Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) hätten 1,9% nachgegeben. Der Halbleiterkonzern verschiebe laut einem Bericht die Markteinführung einer seiner neuen KI-Chips KI. (27.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am verkürzten Handelstag waren nicht nur die Umsätze, sondern auch die Kursbewegungen dünn, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Zuge des Black Friday, einem der wichtigsten Handelstage in den USA für das Weihnachtsgeschäft, sei an den Börsen nur bis 19:00 gehandelt woden, wohingegen das Parkett bereit Tags zuvor dank Thanksgiving komplett leer geblieben sei. Die Anlegerschaft habe sich daher auch am Freitag kaum aus der Deckung gewagt, lediglich die Aktien der Branchenvertreter Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT), Target (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) und Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY, NYSE-Symbol: BBY) hätten sich etwas absetzen können. Unterm Strich aber hätten die Aktienmärkte auf eine solide Börsenwoche zurückgeblickt. Das gelte auch für die europäischen Börsen, wo die ifo-Daten vom Freitag kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen gehabt hätten. Demnach habe sich die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland leicht verbessert. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im November auf 87,3 Punkte gestiegen, von zuvor 86,9 Punkten im Oktober. Es seo damit der dritte Anstieg in Folge gewesen.