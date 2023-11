Im EZB-Protokoll der Oktobersitzung habe sich die Europäische Zentralbank vorsichtig optimistisch gezeigt: Der Disinflationsprozess scheine laut EZB weitgehend wie erwartet, wenn nicht sogar etwas schneller, zu verlaufen. Trotzdem behalte man sich die Möglichkeit einer Zinserhöhung, wenn dies nötig sei, noch vor.



Auch gestern habe der Ölpreis noch an der Verschiebung des Meetings der OPEC+ gelitten. Grund dafür sollten Unstimmigkeiten der Mitglieder über die künftige Produktionspolitik sein. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 81. Der Goldpreis habe gestern seitwärts tendiert. Heute notiere Gold bei rund USD 1.990 je Feinunze. Hoffnungen auf eine Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs, also einen börsengehandelten Investmentfonds, der Bitcoin direkt und nicht über Terminkontrakte halte, hätten den Preis der digitalen Währung gestern abermals in die Höhe getrieben. Aktuell handele der Bitcoin bei rund USD 37.400.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren. Hongkong und Festland-China würden sich deutlich im Minus zeigen. Der japanische TOPIX handele aktuell im positiven Bereich. Für heute stünden in den USA die Flash-PMIs und in Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex auf dem Datenkalender. (24.11.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA wurde gestern Thanksgiving gefeiert und die Börsen blieben geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Impulse aus der Wall Street seien folglich ausgeblieben und das habe einen in Europa sehr ruhigen Handelstag zur Folge gehabt. Hier seien Einkaufsmanagerindices (EMI) im Fokus der Anleger gestanden. Demnach habe sich die Stimmung von Unternehmen aus der Eurozone zuletzt ein wenig verbessert. Der vorläufige EMI für das verarbeitende Gewerbe habe im November von zuvor 43,1 auf 43,8 zulegen können. Die Erwartungen, die im Schnitt bei 43,4 gelegen hätten, hätten somit übertroffen werden können. Der EMI für Dienstleistungen habe sich von 47,8 auf 48,2 erhöht und die Erwartungen von 48,1 leicht übertreffen können. In Deutschland habe sich ein sehr ähnliches Bild abgezeichnet: Hier habe der Index des verarbeitenden Gewerbes von zuvor 40,8 auf 42,3 zugelegt. Konsensschätzungen seien von einem Wert von 41,2 ausgegangen. Auch Einkaufsmanager im Dienstleistungsgewerbe würden mit einer Verbesserung von 48,2 auf 48,7 etwas optimistischer in die Zukunft schauen, wenngleich man bei Werten unter 50 trotzdem noch von einer insgesamt stagnierenden Geschäftsentwicklung ausgehe. Auch hier habe die Stimmung über den Erwartungen (48,5) gelegen. Europas Börsen hätten sich davon jedoch wenig beeindruckt gezeigt. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe um 0,04% tiefer geschlossen, während der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) einen Zuwachs von 0,21% verbucht habe. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwischenzeitlich die psychologisch wichtige 16.000er-Marke geknackt, bevor er dann unterhalb dieser mit einem Plus von 0,23% den Handelstag beendet habe.