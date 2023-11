Auch die gestrige Veröffentlichung von US-Industrieproduktionsdaten von -0,6%, welche die Konsensschätzung von -0,4% unterboten habe, habe die Märkte unberührt gelassen. Diese Verschlechterung relativiere sich aber etwas, wenn man bedenke, dass sie vor allem durch den nun bereits beigelegten UAW (United Auto Workers) Streik erklären lasse. Dieser habe temporär zu einer Reduktion der Automobilproduktion von -10% geführt. Diese Verringerung sollte sich aber im nächsten Monat umkehren, nachdem erfolgreich ein Deal zustande gekommen sei. Der Philly Fed Business Index hingegen sei gestern stärker als von Analysten erwartet veröffentlicht worden. Die Verschlechterung von -5,9 sei nämlich noch negativer bei -9,0 erwartet worden, habe aber dennoch keine großen Marktreaktionen ausgelöst. Auch das gestrige Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping habe keine großen Marktbewegungen ausgelöst. Die beiden Staatschefs hätten sich dabei kooperativ gezeigt und Biden habe nach der Besprechung verkündet, dass sie zukünftig in Zeiten von Meinungsverschiedenheiten mehr auf Kommunikation setzen würden. Nichtdestotrotz habe der US-Präsident angemerkt, den chinesischen Staatschef immer noch als Diktator zu sehen.



Für heute stünden keine wichtigen makroökonomischen Datenveröffentlichungen an. Auch die Inputs der Berichtsaison würden sich langsam dem Ende zuneigen, so gebe es heute auch keine wichtigen Unternehmensveröffentlichungen.



An dem Markt für Öl habe man in den letzten Tagen wieder etwas Bewegung nach unten gesehen, wodurch sich der Preis weiter von seinem Höchststand entfernt habe. Heute Morgen liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei etwa USD 77. Auf der glänzenden Seite der Rohstoffmärkte sei es wieder leicht bergauf gegangen, so notiere das Edelmetall Gold am heutigen Morgen bei USD 1.980. Der Bitcoin habe gestern wieder seine Zuwächse vom Tag davor verloren und pendele derzeit in einem Bereich von USD 36.000 und USD 36.500. Ein Grund dafür sei die verschobene Entscheidung der SEC über die Zulassung eines Bitcoin Spot-Preis ETFs in den USA gewesen. Die Institution habe angekündigt, bis 1. Januar 2024 darüber zu entscheiden.



Heute Morgen würden sich die asiatischen Märkte gemischt präsentieren. Der japanische TOPIX starte mit einem leichten Plus in den Tag, während die übrigen Indices sich negativer zeigen würden. Vor allem der HANG SENG Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) habe stark verloren und notiere derzeit rund 2% niedriger. Ein großer Einflussfaktor dürfte die schlechte Marktperformance von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) sein, nachdem der Konzern gestern die Zahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht habe. (17.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Handelsschluss im positiven Bereich gelang auf den europäischen Märkten dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), welcher mit einem leichten Plus von 0,24% aus dem Handel ging, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der breite EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sowie der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hätten den Handelstag aber im roten Bereich beendet. Jenseits des Atlantiks habe sich ein ähnliches Bild gezeigt. So hätten der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) leicht zulegen können, während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) etwas verloren habe. Auf der Anleihenseite habe sich gestern der Rückgang der Renditen fortgesetzt. So würden sich diese immer weiter von ihren Höchstständen entfernen, welche jüngst erreicht worden seien. Für die 10-jährige US-Staatsanleihe bekomme man mittlerweile nur mehr 4,45%, was deutlich unter der Höchstmarke von 5% liege. Ein starker Treiber für beide Anlageklassen sei vor allem die veränderte Erwartung bezüglich zukünftiger Zinssenkungen gewesen. Diese würden nämlich derzeit bereits für April (EZB) und Mai (FED) mit hohen Wahrscheinlichkeiten eingepreist. Der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, habe zwar bereits wiederholt davor gewarnt, zukünftige Zinserhöhungen auszuschließen und ein baldiges Senken der Zinsen zu erwarten, aber die derzeitigen Veröffentlichungen von makroökonomischen Daten würden die Märkte am Glauben an eher früher denn später einsetzende Zinssenkungen festhalten lassen.