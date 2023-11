Außerdem seien gestern weitere US-Makrodaten veröffentlicht worden, wie zum Beispiel die Beschäftigungszahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP für Oktober, die mit einem Beschäftigungszuwachs von 113.000 Stellen deutlich unter dem erwarteten Wert von 150.000 gelegen hätten. Demgegenüber seien die offenen Stellen im September mit 9,55 Mio. höher ausgefallen als die von Analysten prognostizierten 9,25 Mio., was einen anhaltend angespannten Arbeitsmarkt signalisiere. Zu guter Letzt habe gestern der US-amerikanische ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe enttäuscht. Der Stimmungsindikator sei im Oktober nämlich deutlich von 49,0 auf 46,7 abgesackt, während Konsensschätzungen ein Halten des bisherigen Niveaus hätten erwarten lassen.



Die schwachen Arbeitsmarktdaten hätten gestern besonders am US-Anleihenmarkt in Form von fallenden Renditen ihre Spuren hinterlassen, was wiederum die globalen Aktienmärkte gestützt habe. Dementsprechend hätten die europäischen als auch die US-amerikanischen Börsen nahezu einheitlich im positiven Bereich geschlossen, wobei die Zugewinne zumeist unter 1% ausgefallen seien. In den USA habe der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit +1,77% den größten Tagesgewinn verbucht, während in Europa der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit -0,4% die Ausnahme dargestellt habe.



An den Rohstoffmärkten habe der Ölpreis seine Verlustserie der letzten Tage fortgesetzt und handele heute Morgen zu rund USD 85 pro Barrel, was den niedrigsten Wert seit drei Wochen markiere. Der Goldpreis sei auf der Stelle getreten, sodass eine Feinunze des Edelmetalls aktuell zu knapp USD 2.000 notiere. Demgegenüber habe der Preis für einen Bitcoin gestern einen deutlichen Anstieg verzeichnet, infolgedessen die Kryptowährung die Marke von USD 35.000 geknackt habe und noch immer halte.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden auf einen festeren Handelsstart hindeuten. (02.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem bereits am Dienstag zufriedenstellende Inflationszahlen für den Euroraum veröffentlicht wurden, welche eine weitere Zinsanhebung der EZB in immer weitere Ferne rücken lassen, blickten Investoren gestern gespannt auf die Zinssitzung der FED, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die US-Notenbank habe den Leitzins schlussendlich erwartungsgemäß auf dem bisherigen Niveau von 5,25-5,50% belassen, wobei sich die FED mit einer Anmerkung über eine überraschend robuste US-Wirtschaft alle Türen für eine weitere Zinsanhebung offen gehalten habe. Dennoch habe man sich in dem ersten Statement nach der Entscheidung abwartend gezeigt, nicht zuletzt aufgrund der möglicherweise noch nicht vollständig zum Tragen gekommenen Auswirkungen des aktuellen Zinsniveaus. Ein Herabsenken des Leitzinses scheine somit jedoch ebenfalls noch nicht im Raum zu stehen.