Am heutigen Weltspartag erwarte uns auch wieder eine Fülle an makroseitigen Inputfaktoren. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Veröffentlichungen von BIP-Daten gelegt werden. Weitere große europäischen Volkswirtschaften, wie Frankreich und Italien, würden heute ihre Zahlen für das vergangene Quartal präsentieren. Auch für den gesamten Euroraum würden Werte publiziert. Die RBI erwarte, dass die BIP-Quartalszahlen für den Euroraum seit dem letzten Quartal auf gleichem Niveau geblieben seien. Es würden heute auch weitere Inflationszahlen aus dem Euroraum veröffentlicht. Für den österreichischen harmonisierten Verbraucherpreisindex werde ein Wert von 5,7% im Jahresvergleich erwartet. Somit werde dieser wieder deutlich über dem deutschen Wert liegen.



Die Märkte würden auch schon gespannt auf die morgige FED-Sitzung blicken. Es werde zwar mit einer fast 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit erwartet, dass die Notenbanker den Zinssatz unverändert belassen würden, doch die Frage bleibe, wie falkenhaft die Entscheidung kommuniziert werde.



Die internationalen Rohstoffmärkte hätten gestern keine Ruhe gefunden. So habe der Ölpreis seine Zugewinne des Vortages verloren und in den negativen Bereich gedreht. Ein Fass der Nordseesorte Brent stehe heute Morgen bei rund USD 88. Das Edelmetall Gold halte sich stabil knapp unter der Marke von USD 2.000. Und das vermeintlich digitale Gold, der Bitcoin, gewöhne sich allmählich an das höhere Niveau und notiere weiterhin über USD 34.000.



Die asiatischen Börsen würden sich heute leicht im Minus zeigen. Die Ausnahme stelle hier der japanische TOPIX dar, welcher rund 1% im Plus zeichne. (31.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag präsentierten sich die großen globalen Indices freundlicher, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Fast alle hätten den Tag im positiven Bereich beendet. Besonders auffallend sei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gewesen, der mit einem Zuwachs von 1,58% das größte Plus verzeichnet habe. Generell hätten die amerikanischen Indices deutlich besser performt als die europäischen. Die einzige Ausnahme sei hierbei der ATX gewesen, welcher mit einem Plus von 1,31% ähnlich stark habe zulegen können wie die Märkte jenseits des Atlantiks und das trotz der schlechten Neuigkeiten von der makroökonomischen Seite. Aufgrund von zwei Quartalen mit negativer BIP-Entwicklung sei nämlich gestern in Österreich offiziell eine Rezession ausgerufen worden. Der Wert habe sich zwar leicht von -0,8% im Vorquartal auf -0,6% verbessern können, liege aber immer noch deutlich unter null. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hingegen habe die Veröffentlichungen der gestrigen Makrozahlen weniger gut aufgenommen. Er habe den Handelstag nur leicht im Plus beendet und dass obwohl der deutsche harmonisierte Verbraucherpreisindex niedriger als erwartet bekannt gegeben worden sei. Im Jahresvergleich habe sich der Wert von zuvor 4,3% auf 3,0% reduziert. Die stärker als erwartete Reduktion der Inflation könne als Erfolg für die EZB gedeutet werden.