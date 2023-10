Anders als die EZB in der abgelaufenen Woche, sehe sich die FED mit einer überraschend robusten Wirtschaft konfrontiert. "Die Wirtschaftstätigkeit hat sich in einem soliden Tempo entwickelt", habe die FED auf ihrer letzten FOMC-Sitzung im September erklärt. Und es gebe wenig Grund zu der Annahme, dass sich diese Einschätzung geändert habe. Das BIP-Wachstum im dritten Quartal 2023 habe tatsächlich deutlich über dem Potenzial gelegen und auch andere veröffentlichte Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation hätten eher nach oben als nach unten überrascht. Angesichts der mittlerweile deutlich höheren Realrenditen könnte die FED aber geneigt sein, ihre abwartende Haltung fortzusetzen und den Leitzins unverändert auf dem derzeitigen Niveau von 5,25-5,50% zu belassen. Gleichzeitig werde FED-Präsident Powell versuchen, eine falkenhafte Haltung beizubehalten und auf den datenabhängigen Ansatz der FED hinzuweisen. Da die RBI davon ausgehe, dass sich die Konjunkturdynamik in den kommenden Monaten abkühlen und die Disinflation bei der Kerninflation anhalten werde, sei sie der Meinung, dass die FED ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen habe. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die FED sei jedoch höher als durch die EZB.



Abseits des geldpolitischen Highlights zur Wochenmitte sei aber auch der restliche Datenkalender prall gefüllt wie selten zuvor. Bereits heute stünden diverse Daten, u.a. zum Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone, auf der Agenda. In Asien herrsche zum Auftakt der neuen Handelswoche ein gemischtes Bild.



Im Einklang mit den sich verstärkenden Kampfhandlungen im Nahen Osten sei der Ölpreis wieder angestiegen. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe vorübergehend erneut mehr als USD 90,00 gekostet, wobei heute Morgen bereits wieder eine leichte Entspannung ersichtlich sei. Das Momentum beim Goldpreis sei ebenfalls weiterhin hoch. Das Edelmetall sei das erste Mal seit Mai heurigen Jahres wieder über die Marke von USD 2.000 gestiegen. Der Bitcoin habe sich nach seiner jüngsten Rally und hält sich seither über USD 34.000 stabilisiert. (30.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag zeigten sich im US-Handel leichte Stabilisierungstendenzen, welche sich am Ende jedoch vorwiegend an der zuletzt angeschlagenen Technologiebörse NASDAQ widerspiegelten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Abseits moderat rückläufiger Renditen am Anleihemarkt hätten vor allem die Quartalszahlen von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) für etwas Beruhigung gesorgt, auch, wenn die Gewinne gen Wochenende wieder zu bröckeln begonnen hätten. Die verbleibenden Indices in der westlichen Hemisphäre seien allesamt schwächer aus dem Handel gegangen. Die Nervosität bleibe im Allgemeinen daher weiterhin hoch und sei neben der Bodenoffensive Israels in Gaza auch auf die anstehende US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwoch zurückzuführen.