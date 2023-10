In den USA hätten die wichtigsten Leitindices ebenfalls schwächer tendiert. So habe der mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) 0,75% tiefer geschlossen, während es mit dem marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie dem technologielastigen NASDAQ 100-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um jeweils 0,85% abwärts gegangen sei. Makroseitig hätten rückläufige Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von einem weiterhin robusten Arbeitsmarkt gezeugt, was den falkenhaften Kurs der US-Notenbank FED unterstützte. Andererseits habe sich der Philadelphia Fed Index, welcher die Lage im produzierenden Gewerbe im Großraum Philadelphia bemesse, weniger deutlich als erwartet erholt. Dieser habe im Oktober bei -9,0 Punkten und damit im eindeutig negativen Bereich verharrt, welcher damit eine regional schwächere Geschäftsentwicklung anzeige. Ökonomen hätten im Schnitt mit einem Wert von -6,6 gerechnet. Die Hausverkäufe hätten zwar leicht positiv überrascht, seien aber mit 3,96 Millionen Transaktionen auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2010 gefallen, was als Folge der hohen Zinsen zu sehen sei.



Gegenwind für die Aktienmärkte sei insbesondere von den Anleihemärkten gekommen, wo die Renditen dies- und jenseits des Atlantiks kräftig angezogen hätten. Die viel beachtete Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen habe kurzfristig zum ersten Mal seit Juli 2007 sogar die 5,0%-Marke überschritten. Ihr Schlussstand habe dann bei 4,98% gelegen, was einem Plus von acht Basispunkten gegenüber dem Vortag entspreche.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen schwächer präsentieren. Im Fokus stehe hier die chinesische Immobilienentwicklungsgesellschaft Country Garden (ISIN: KYG245241032, WKN: A0MNX4, Ticker-Symbol: DZJ), welche eine fällige Kuponzahlung auf ihre Anleihen verabsäumt habe.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise gestern höher notiert. Zum einen zeichne sich anhand der konjunkturellen Entwicklung zusehends ab, dass die Wirtschaft höhere Energiepreise alles in allem gut verkraften könne, was die OPEC+-Staaten in ihrer Vorgangsweise der gedrosselten Fördermengen bestärke. Andererseits sorge sich der Markt um eine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten, was etwa die iranische Ölproduktion (ca. 700.000 Fass pro Tag) oder die Öllieferungen in der Straße von Hormus (ca. 20% der globalen Versorgung) betreffen könnte. Gold habe von den verstärkten Flüssen in Richtung sicherer Häfen abermals profitieren und gestern deutlich zulegen können. Heute Morgen notiere die Unze bei knapp unter USD 1.970. Bitcoin stehe aktuell knapp 2% höher und handele bei rund USD 29.200. (20.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen gestern fast allesamt mit Verlusten aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Neben der unsicheren geopolitischen Lage im Nahen Osten würden auch die neuerlich gestiegenen Anleiherenditen belasten, welche die relative Attraktivität von Aktien trüben würden. Die Berichtssaison fördere indes nicht nur Gewinner zutage. So sei es etwa im Sog enttäuschender Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-Quartalszahlen gestern mit den Titeln der europäischen Automobilbranche um 2,1% abwärts gegangen. Rückläufige Umsätze bei Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) hätten auch die Stimmung im Gesundheitssektor getrübt, welcher im Aggregat - bezogen auf den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - 2,7% verloren habe.