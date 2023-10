Vor dem mit Risiken verbundenen Wochenende hätten sich auch die Anleger: an den US-Börsen nicht weiter vorgewagt. Nach einem Anstieg um 1% im frühen Handel habe der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag immerhin noch mit 0,12% im Plus geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe am Freitag um 0,5% nachgegeben, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit 1,24% noch mehr an Boden verloren. Gesucht gewesen seien demgegenüber als sicher geltende US-Staatsanleihen und auch Gold. Die Wochenbilanz für Aktien sei dennoch in Anbetracht des Umfelds überraschend ausgefallen: Der Dow Jones Industrials habe in Summe um 0,8% zugelegt.



Auch nach dem Wochenende bleibe die Lage vorerst noch angespannt, wie uns zunächst einmal die Rohstoffmärkte zeigen würden: Der Ölpreis notiere heute Früh bei nahezu USD 91 für ein Fass der Nordseesorte Brent, der Goldpreis klettere auf knapp USD 1.920 pro Feinunze. Beides dürfe wohl mit der Sorge am Markt vor einem drohenden Flächenbrand in der Nahost-Region verstanden werden. Die geopolitischen Beschwichtigungsversuche der USA und Großbritanniens in alle Richtungen schienen am Markt noch zu verhallen, wenngleich die von Israel geplante Offensive im Norden des Gaza-Streifens vorerst tatsächlich nicht umgehend umgesetzt werde. Das "digitale Gold" in Form des Bitcoin könne per heute Früh ebenso kräftig zulegen und notiere aktuell bei USD 27.800.



Die asiatischen Aktienmärkte würden sich heute Morgen unisono schwächer präsentieren. Der SENSEX/Indien (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819) verliere nur wenig; der TOPIX/Japan gebe hingegen rund 1,7% ab. Unternehmensseitig sei heute in gewisser Weise Ruhetag, bevor es morgen munter mit Daten der Unternehmens-Berichtssaison weitergehe. In Sachen Wirtschaftsdaten bleibe die ganze Woche einigermaßen ruhig. Heute würden Konjunkturstimmungsdaten aus dem Großraum New York erwartet. Diese dürften im Oktober schlechter ausfallen als noch im September. (16.10.2023/ac/a/m)





Das israelische Militär habe die Palästinenser nun aber zur Evakuierung von Gaza-Stadt aufgefordert. Betroffen davon wären mehr als eine Million Menschen. In diesem Umfeld hätten die Anleger vor dem Wochenende nicht von weiteren Eskalationsszenarien aus Nahost auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen. Auf die Stimmung hätten zudem die enttäuschenden Daten zur US-Inflation vom Donnerstag, ein Rückgang bei der durch die Universität von Michigan ermittelte Verbraucherstimmung aufgrund der angestiegenen Spritpreise und die uneinheitlichen Konjunkturdaten aus China gedrückt. Der Exportmotor in der Volksrepublik habe weiter gestottert und die Verbraucherpreise stagniert. In dieser Gemengelage hätten der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) am Freitag jeweils rund 1,5% eingebüßt. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich mit einem Rückgang um 0,6% vergleichsweise besser gehalten.