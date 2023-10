Die leicht hinter den Erwartungen gebliebenen Inflationsdaten seien an den globalen Aktienmärkten merkbar negativ aufgenommen worden. Zudem seien die 10-jährigen Treasurie-Renditen um mehr als 10 Basispunkte angestiegen, was die US-amerikanischen Indizes weiter unter Druck gesetzt habe. Dementsprechend hätten diese einheitlich im Minus geschlossen. Die europäischen Aktienmärkte hätten gestern ebenso wenig an die zum Teil deutlichen Kurszuwächse der letzten Tage anschließen können. Insgesamt seien die Einbußen jedoch moderater ausgefallen, sodass diese, Großteils geringer als 0,3% ausgefallen seien.



An den Rohstoffmärkten habe es überwiegend geringe Preisänderungen gegeben. Der Ölpreis zeige sich heute Morgen mit rund USD 86 pro Barrel der Nordseesorte Brent robust, nachdem die Ölvorräte zuletzt deutlich angestiegen seien und die Internationale Energieagentur (IEA) gestern eine geschwächte Nachfrage für 2024 aufgrund erhöhter Ölpreise prognostiziert habe. Auch Gold habe sich trotz gestiegener Staatsanleiherenditen sowie den etwas schwächeren Inflationszahlen widerstandsfähig präsentiert. Das Edelmetall notiere derzeit bei knapp USD 1.870 pro Feinunze. Den mit Abstand größten Preissprung habe es einmal mehr beim europäischen Erdgas gegeben, welches nach wie vor von dem Leck in einer finnischen Pipeline und der Stillegung des Tamar-Gasfeldes getrieben werde. Der niederländische TTF-Kontrakt für November sei somit gut 15% auf EUR 53,0 je MWh angestiegen.



Die asiatischen Aktienmärkte würden sich heute Morgen schwächer präsentieren. Heute würden die Zahlen zur Industrieproduktion im Euroraum sowie Daten zur Konsumentenstimmung in den USA erscheinen, ehe dann nächste Woche die Berichtssaison durchstarte. (13.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Donnerstag standen mit den US-amerikanischen Inflationszahlen für September wichtige Datenpunkte auf der Agenda, welche den weiteren Zinskurs der FED mitbestimmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Schlussendlich seien diese jedoch ohne große Überraschungen ausgefallen. So habe der Verbraucherpreisindex mit 3,7% keine Veränderung zum Vormonatswert aufgewiesen, wobei Analysten mit einer marginalen Reduktion auf 3,6% gerechnet hätten. Demgegenüber habe die dazugehörige Kernrate im September geringfügig von 4,3% auf 4,1% gedrückt werden können, was exakt den Konsensschätzungen entsprochen habe. Obwohl die Inflationszahlen die Erwartungen nicht weit verfehlt hätten, habe sich durch die lediglich geringen Rückgänge die Hartnäckigkeit der Teuerungsraten gezeigt, weshalb einmal mehr das Paradigma "höher-für-länger" in den Mittelpunkt gerückte sei. Eine weitere Zinsanhebung stehe derzeit jedoch kaum im Raum, sodass die Wahrscheinlichkeit einer Beibehaltung des aktuellen Niveaus beim nächsten Zinsentscheid der FED, am Aktienmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 88% erwartet werde. Im Euroraum sei gestern außerdem das EZB-Protokoll der jüngsten Sitzung im September veröffentlicht worden, welches die Hintergründe der letzten Zinsanhebung darlege. Demnach habe es sich um eine knappe Entscheidung für eine Erhöhung des Einlagensatzes gehandelt, die von der Datenlage, aber auch von der gewünschten Vermittlung von Entschlossenheit der EZB getrieben worden sei.