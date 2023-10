Der Ölpreis lege nach den Ereignissen am Wochenende um mehr als 3% zu. Auch Gold sei im Zuge der Unsicherheiten gefragt. Der Bitcoin habe sich über das Wochenende hinweg seitwärts bei rund USD 28.000 bewegt.



Abseits der Geopolitik hätten sich die Aktienmärkte in der abgelaufenen Woche weiterhin vom Rendite-Aufwärtsschub beeindruckt gezeigt. Hier sei es zwar zwischendurch zu einer Gegenbewegung gekommen, der freitägige US-Arbeitsmarktbericht habe dann aber einmal mehr das "höher-für-länger"-Narrativ genährt. Konkret habe die US-Wirtschaft im Monat September ex Agrar 336 Tsd. (!) neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als die im Konsens erwarteten 170 Tsd. Stellen. Zudem seien die beiden Vormonate um insgesamt 119 Tsd. Stellen nach oben revidiert worden. Die Arbeitslosenquote habe bei 3,8% verharrt, der Lohndruck sei mit einem Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich wiederum moderat ausgefallen. Der jüngste Stellenaufbau sei dabei breit gefächert gewesen und unterstreiche generell, dass die US-Wirtschaft aktuell weiterhin sehr gut mit den höheren Zinsen zurechtkomme.



Als Reaktion auf die Daten vom Arbeitsmarkt hätten 10-jährige Treasuries zwischenzeitlich um 13 Basispunkte angezogen und würden damit mit einer Rendite von 4,89% auf einem neuen 16-Jahreshoch notieren. Einen neuen Rekord habe ebenfalls EUR/USD markiert. Die Gemeinschaftswährung habe im Zuge der jüngsten Ausweitung der Renditedifferenz die zwölfte Woche in Folge gegen den Greenback abgegeben. Aktienseitig hätten die europäischen Indices den Tag jedoch sogar im Plus beenden können, die US-Hauptbenchmarks seien ebenfalls mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. In den USA finde heute aufgrund des Columbus Day kein Anleihehandel satt, die Aktienbörsen seien jedoch geöffnet.



Heute stehe die deutsche Industrieproduktion und der Sentix-Index zur Veröffentlichung an. Das Datenhighlight der Woche auf Makroseite sei sicherlich die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisinflation am Donnerstag. Aktienseitig starte in dieser Woche die US-Berichtssaison zum dritten Quartal. Hier würden am Freitag u.a. JP MorganChase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), die Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) den Auftakt machen. Generell würden die RBI-Analysten vor dem Hintergrund der nach wie vor robusten US-Konjunktur gute Chancen sehen, dass die Unternehmen wieder mehrheitlich die in sie gestellten Erwartungen übertreffen werden könnten. (09.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die islamistische Hamas am Samstag überraschend einen Großangriff auf Israel gestartet war, verstärkten sich die Kampfhandlungen am Sonntag weiter und brachten bislang hunderte Verletzte und Todesopfer hervor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).An diversen Börsen der betroffenen Regionen werde auch sonntags gehandelt, wobei der Handelstag mehrheitlich von drastischen Verlusten geprägt war. So ei etwa der TA-35, der Leitindex in Tel-Aviv, zwischenzeitlich um mehr als 7% eingebrochen. Auch die Börsen in Kairo, Riad, Doha und Kuwait City hätten schwächer notiert. An den etablierten Märkten seien zumindest heute Morgen keine größeren Verwerfungen zu beobachten, wenngleich sowohl in Asien als auch im Hinblick auf die Indikationen in Europa die Kurse gen Süden zeigen würden.