In Europa sei makroseitig die Industrieproduktion in Frankreich und Spanien im Fokus gestanden. Im Vergleich zum Vormonat sei sie im August in Frankreich um 0,3% gesunken. Konsensusschätzungen seien im Durchschnitt von einem etwas stärkeren Rückgang von 0,4% ausgegangen. In Spanien habe sich ein düstereres Bild abgezeichnet. Während die Erwartungen bei einem Rückgang von 0,3% gelegen hätten, habe der tatsächliche Rückgang 0,8% betragen. Die Ungewissheit über die weitere Geldpolitik der Zentralbanken sowie hohe Renditen bei Anleihen würden die Aktienmärkte nach wie vor in Schach halten. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe sich prozentuell im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe leichte Kursgewinne verbuchen können, während es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) etwas abwärts gegangen sei.



Am Ölmarkt würden aktuell die konjunkturellen Sorgen überwiegen: Nachdem der US-Arbeitsmarkt bislang wenige Zeichen einer Abkühlung zeige, gehe man von einem anhaltend hohen Zinsniveau aus, welches sich negativ auf die Konjunktur und folglich auch auf den Ölpreis auswirke. Aus diesem Grund habe der Ölpreis am Donnerstag Verluste verbuchen müssen. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 84.

Auch der Goldpreis sei gestern mit leichten Abschlägen aus dem Handel gegangen. Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 1.820 gehandelt. Schließlich habe auch der Bitcoin den Tag im negativen Bereich und handelt aktuell bei USD 27.500 beendet.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen positiv präsentieren. Der japanische TOPIX liege leicht im Plus, der Hang Seng (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) aus Hongkong noch deutlicher. In Festland-China hätten die Börsen aufgrund des Nationalfeiertags diese Woche geschlossen.



Makroseitig werde es heute noch einmal spannend: Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung werde Daten zur Arbeitslosenquote und zur Beschäftigung liefern. In Deutschland würden die Industrie-Auftragseingänge aus dem Monat August präsentiert. (06.10.2023/ac/a/m)





