Der gestrige Handelstag sei ansonsten geprägt gewesen von einer Überraschung nach unten bei der nationalen Beschäftigung in den USA. Der erwartete Zuwachs von 150 Tausend neuen Stellen habe, mit nur 89 Tausend, nicht erreicht werden können. Weiters sei es beim ISM-Dienstleistungsindex zu einem leichten Rückgang von 54,5 auf 53,6 gekommen, was somit im Widerspruch zum Wiederanstieg des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe Anfang der Woche stehe. Mit einem Wert über 50 suggeriere der Wert aber eine immer noch positive erwartete Entwicklung im Dienstleistungssektor. Für die Börsen seien zurzeit schlechte Neuigkeiten aber ohnehin gute Neuigkeiten. Das liege vor allem daran, dass eine abkühlende Wirtschaft die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der US-amerikanischen Zentralbank FED reduziere.



Heute würden uns die Monatsveränderungsdaten für die Industrieproduktion in Frankreich und Spanien erwarten. Diese würden die RBI-Analysten unter den Zahlen des letzten Monats erwarten. Mit einer Veränderung von 0,8% auf -0,8% für Frankreich und einer Veränderung von 0,5% auf -0,5% in Spanien würden die Erwartungen die schwächer werdende Industriekonjunktur in der Eurozone widerspiegeln.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen freundlicher präsentieren. Nach einem eher durchwachsenen gestrigen Handelstag stünden die meisten Indices heute leicht im Plus. Besonders der japanische TOPIX steche heute, nachdem er gestern deutlich an Wert eingebüßt habe, mit einer Performance von rund 2,0% hervor. Vorbörsliche Indikationen für die europäischen Märkte würden auf einen Handelsstart über den gestrigen Schlusskursen hindeuten.



Die Rohstoffmärkte hätten sich gestern wieder in Bewegung gesetzt. Der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent habe deutlich nachgegeben und sei wieder unter USD 90 gefallen. Heute Morgen stehe der Future-Preis bei USD 86. Weniger Veränderung habe es bei Gold gegeben. Der Preis für eine Feinunze liege fast unverändert bei USD 1.820. Der Bitcoin habe sich derweil weiterhin in der Spanne zwischen USD 27.000 und USD 28.000 bewegt. (05.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem etwas holprigen Start der Aktienmärkte konnte die meisten großen Indices des Westens den Handelstag auf positivem Terrain beenden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei hätten die amerikanischen Titel die Situation von vorgestern, in der sie schlechter performt hätten als ihre europäischen Pendants, umkehren können. Gestern hätten die Indices jenseits des Atlantiks nämlich zum Teil wieder deutlich zugelegt. Dies habe unter anderem an einer Beruhigung der Rendite-Rally infolge der Absetzung des republikanischen Sprechers des US-amerikanischen Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, gelegen. Trotz eines leichten Rückgangs der Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen stünden diese mit 4,73% aber immer noch hoch. Auch diesseits des Atlantiks würden Staatsanleihen zurzeit ein attraktives Investment darstellen. Für die 100-jährige Anleihe der Republik Österreich erhalte man derzeit über 3,5% Rendite. Zudem biete das Papier mit einer Restlaufzeit bis 2117, mit einer Duration von fast 30 auch eine gute Absicherung für ein unwahrscheinliches, aber dennoch mögliches "Hard-Landing"-Szenario, in welchem die Zinsen schneller und deutlicher reduziert werden würden als derzeit vom Markt eingepreist.