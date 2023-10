Die US-Börsen hätten am Freitag nach positivem Auftakt ihre Gewinne größtenteils wieder abgegeben. Belastend habe hier zu jenem Zeitpunkt allerdings vor allem noch der drohende Regierungsstillstand aufgrund des Haushaltsstreits gewirkt. Die zuvor veröffentlichten Daten zum Preisauftrieb im August hätten die Indices zuvor noch gestützt, weil sie keine zusätzlichen Erwartungen an weitere Zinserhöhungen hätten aufkommen lassen. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe mit einem Minus von 0,47% geschlossen. Auf Wochensicht bedeute dies ein Minus von 1,3% und für den Monat September eines von 3,5%. Auch die Quartalsbilanz sei negativ. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe am Freitag 0,27% eingebüßt, während der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) ein Plus von 0,08 % über die Runden gerettet habe.



Am Ölmarkt würden sich die Preise wieder ein wenig stabilisieren, nachdem sie gegen Ende der letzten Woche kurzzeitig etwas zurückgegangen seien. Ein Fass der Nordseesorte Brent koste damit wieder rund USD 92. Der Goldpreis setze dagegen zunächst einmal seinen Abwärtstrend fort. Die Feinunze handele aktuell in der Region von USD 1.840 und damit auf dem tiefsten Niveau seit März. Gegengleich verhalte es sich beim vermeintlichen digitalen Gold, dem Bitcoin, der offensichtlich einen Ausbruch aus der seit Mitte August gegebenen schmalen Seitwärtsbandbreite geschafft habe und nunmehr in der Region von USD 28.000 notiere.



An den asiatischen Börsen verhalte es sich am Beginn einer von Feiertagen geprägten Woche relativ ruhig. Im Tagesverlauf uns würden heute Arbeitsmarktzahlen aus der Eurozone sowie wichtige Einkaufsmanager-Umfragedaten erwarten. (02.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Anleger haben sich zum Ende des verlustreichen Börsenmonats September langsam aber doch wieder an die Aktienmärkte herangetraut, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am Freitag habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) 0,32%, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 0,41% und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) gar 0,52% gewonnen. Für Unterstützung hätten die nach unten zeigenden Inflationstrends, sowohl in der Eurozone als auch in den USA, gesorgt. Die vorläufig noch gültige Aussicht auf zunächst anhaltend hohe Zinsen der großen Notenbanken und die damit verbundenen Risiken für die Weltwirtschaft würden die Stimmung an den Börsen aber weiterhin in Grenzen halten. Auch die Immobilienkrise in China und der beständig hohe Ölpreis würden nicht zu deren Aufhellung beitragen. Immerhin habe aber der drohende Regierungsstillstand in den USA im Budgetstreit quasi im letzten Moment - zumindest für 45 Tage - verhindert bzw. verschoben werden können.