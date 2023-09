In Europa stünden die Anleiherenditen auf nicht ganz so lichten Höhen wie in den USA. Dennoch würden selbst zehnjährige deutsche Bundesanleihen inzwischen fast 3% Rendite abwerfen. Nach langer Zeit der Alternativlosigkeit würden nun neben dem Aktienmarkt auch Anleihen wieder in den Fokus von Retail-Anlegern rücken - so wie es immer gewesen sei und nur durch die Nullzinsphase eine Zeit lang jäh unterbrochen worden sei.



Am Ölmarkt hätten sich die Notierungen gestern nur mehr wenig verändert bzw. sogar leicht rückläufig gezeigt. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent koste damit aktuell rund USD 95. Der Goldpreis habe seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Die Feinunze handele aktuell zu USD 1.865 und damit auf dem tiefsten Niveau seit März. Gegengleich verhalte es sich beim vermeintlichen digitalen Gold, dem Bitcoin, der nun wieder an der Marke von USD 27.000 kratze und möglicherweise einen Ausbruch aus der seit Mitte August gegebenen schmalen Seitwärtsbandbreite schaffen könnte.



An den asiatischen Börsen notiere heute Morgen der TOPIX in Tokio mit 1,2% im Minus, alle anderen namhaften Indices würden aber ansteigen. Der HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) an der Börse in Hongkong lege sogar um rund 2,7% zu.



Im Tagesverlauf würden uns heute verschiedene Preisdaten aus Frankreich, der Eurozone und den USA erwarten, die natürlich alle auf ihre Aussagekraft in Richtung Notenbanken hin gedeutet würden. Darüber hinaus würden US-Konsumdaten veröffentlicht. (29.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ein sichtlich nachlassender Inflationsdruck hat den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag aufgeholfen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe ebenso wie der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) um rund 0,7% zugelegt; der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sogar ein Plus von gut 0,9% geschafft. Der nach unten zeigende Teuerungstrend in Deutschland habe die Anleger nach anfänglichen Kursverlusten wieder versöhnlicher gestimmt. Die Inflationsrate in Deutschland sei im September auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Krieges gefallen. Die Verbraucherpreise hätten nur noch um durchschnittlich 4,5% gegenüber dem Vorjahresmonat zugelegt - nach 6,1% im August. Das nehme nicht zuletzt auch Druck von der Europäischen Zentralbank. Mit diesen Zahlen ergebe sich zumindest kein unmittelbarer weiterer Zinsanhebungsbedarf.