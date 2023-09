Auch heute erwarte uns wieder ein Feuerwerk an makroökonomischen Neuigkeiten. Die EZB werde heute ihren weiteren Kurs verkünden. In den letzten Tagen sei eine weitere Erhöhung der Leitzinsen immer wahrscheinlicher geworden. Basierend auf Overnight-Swap-Sätzen werde aktuelle eine Wahrscheinlichkeit von über 60% für eine Erhöhung gepreist. Des Weiteren würden in den USA die Einzelhandelsumsätze sowie die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Es werde erwartet, dass diese nach mehrwöchigem Rückgang wieder von 216 Tausend auf 225 Tausend ansteigen würden. Für die Einzelhandelsumsätze werde nach einem Anstieg von 0,7% im Vormonat nun diesmal ein Zuwachs von 0,2% erwartet.



Die Rohstoffmärkte würden derzeit von Energieträgern geprägt. So stehe ein Fass Öl der Sorte Brent immer noch hoch bei etwa USD 92. Die TTF-Gasfutures für Oktober würden derzeit auf dem höchsten Stand seit Anfang September notieren. Ob diese weiter steigen würden, hänge zum Teil auch davon ab, wie sich der Streik im australischen LNG Werk von Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) entwickele. Die Gewerkschaften hätten angekündigt, dass sie den Druck auf das Unternehmen ab Donnerstag erhöhen würden, möglicherweise durch eine vollständige Einstellung der Arbeit. Gold stehe derzeit wenig verändert bei rund USD 1.910 je Feinunze. Der Bitcoin notiere derweil wieder etwas höher und schwanke zwischen USD 26.000 und USD 26.500.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen freundlicher zeigen. Besonders auffallend seien die japanischen Märkte gewesen, welche am stärksten hätten zulegen können. (14.09.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Tag stand ganz im Lichte der US-amerikanischen Konsumentenpreise, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Verbraucherpreisanstieg für das letzte Jahr sei mit 3,7% stärker ausgefallen als die Konsenserwartung, welche bei 3,6% gelegen habe. Dadurch ergebe sich bei diesem Wert wieder eine Erhöhung im Vergleich zum Vormonat, indem der Anstieg bei 3,2% gelegen habe. Die für Zentralbanken wichtigere Kernrate, ohne die volatilen Positionen Energie und Lebensmittel, habe wie von Analysten erwartet bei 4,3% gelegen und somit unter dem Wert vom Vormonat von 4,7%. Der Aktienmarkt habe darauf gespalten reagiert. Während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) leicht eingebüßt habe, so habe der zinssensitive Technologie-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zulegen können. In Europa sei es derweil bergab gegangen. Die großen Indices hätten gestern einheitlich etwas an Boden verloren. Am deutlichsten habe dabei der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) verloren.