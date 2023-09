Der anstehende Zinsentscheid sei gestern auch auf den europäischen Aktienmärkten spürbar gewesen, sodass sich die Anleger mehrheitlich in Zurückhaltung geübt hätten. Dementsprechend hätten der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sowie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit Abschlägen bis zu 0,6% geschlossen. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich mit einem Plus von 0,48% hingegen fester präsentiert, was mitunter auf Kurszugewinne im Finanzsektor zurückzuführen gewesen sei. In Erwartung auf die heute erscheinenden US-Inflationsdaten sei ebenso auf den US-amerikanischen Börsen abwartend agiert worden. Folglich hätten die Indices zumeist überschaubare Verluste hinnehmen müssen, wobei der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) aufgrund des Kursrückganges bei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit -1,11% am negativsten in Erscheinung getreten sei.



An den Rohstoffmärkten habe gestern der Ölpreis für Aufsehen gesorgt, nachdem dieser kurzzeitig um 2% zugelegt und seinen höchsten Stand in den letzten zehn Monaten markiert habe. Hintergrund dafür sei zum einen die in der vergangenen Woche verlängerte Output-Kürzung durch Saudi-Arabien und Russland gewesen. Zum anderen habe die OPEC+ gestern an den Prognosen für ein robustes Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in den Jahren 2023 und 2024 festgehalten, sodass ein Barrel der Nordseesorte Brent derzeit zu rund USD 92 handele. Indes sei der Goldpreis im Rahmen eines stärkeren USD und den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten auf knapp USD 1.910 herabgerutscht. Der Bitcoin notiere aktuell bei knapp USD 26.000.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen tendenziell schwächer präsentieren. (13.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld des morgigen Zinsentscheides der EZB wurden gestern die ZEW-Stimmungsindikatoren für den Euroraum und Deutschland für September veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem die europäischen Vorlaufindikatoren zuletzt großteils enttäuscht hätten, habe es der deutsche ZEW-Index für Konjunkturerwartungen überraschenderweise geschafft, von -12,3 auf -11,4 zuzulegen. Analysten hätten einen Rückgang auf -15,0 prognostiziert. Das derzeit bereits fast schon gewohnte Bild schwacher europäischer Stimmungsindikatoren habe sich jedoch anhand des deutschen ZEW-Index zur aktuellen Lage bestätigt, welcher sich von -71,3 auf -79,4 eingetrübt habe und somit noch niedriger ausgefallen sei, als es die Konsensschätzung in Höhe von -75,0 vermuten hätte lassen. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für den gesamten Euroraum hätten ebenso Einbußen verzeichnet, sodass diese im Vergleich zum Vormonat von -5,5 auf -8,9 geschrumpft seien. Die überwiegend schwache Datenlage reihe sich somit in das Gesamtbild einer zurückgehenden europäischen Wirtschaftsleistung ein, was - gemeinsam mit den zuletzt erhöhten Inflationszahlen - eine entscheidende Rolle hinsichtlich der morgigen Entscheidung über eine weitere Zinsanhebung der EZB spielen werde.