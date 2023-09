In den USA hätten die wichtigsten Leitindices uneinheitlich geschlossen. Während sich der mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (+0,17%) knapp habe behaupten können und der marktbreite S&P 500 einen Rückgang von -0,32% aufgewiesen habe, habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (-0,73%) stärker Federn lassen müssen. Ursachen hierfür seien der Kursrückgang beim Indexschwergewicht Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) sowie zuletzt wieder festere Konjunkturdaten gewesen, welche einen guten Nährboden für Zinssorgen bilden würden. So sei etwa die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 216.000 gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar, während Ökonomen von 234.000 ausgegangen seien.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen einheitlich im roten Bereich zeigen. An den Rohstoffmärkten sei es mit den Ölpreisen nach der Stärke in den letzten Tagen gestern etwas abwärts gegangen. Insgesamt würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Notierungen jedoch infolge der jüngsten Verlängerung der freiwilligen Fördermengenkürzung von Saudi-Arabien (1 Mio. Fass/Tag) und Russland (ca. 300.000 Fass/Tag) um drei Monate gut unterstützt sehen, zumal das dadurch ausgelöste globale Angebotsdefizit zu einem stetigen Abbau der Lager führe. Bei Erdgas (TTF) scheine sich die Achterbahnfahrt weiter fortzusetzen, zumal sich Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) mit den Angestellten von zwei LNG-Produktionsstätten in Australien bis heute Morgen (Stand: 06:45 Uhr) nicht habe einigen können, weshalb diese nun mit ersten Streikmaßnahmen beginnen würden. Betroffen seien zwei Anlagen, welche für etwa 5% der globalen Flüssiggasproduktion stünden. Zuvor seien die bereits für Donnerstag angekündigten Maßnahmen wegen der laufenden Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern um einen Tag verschoben worden, was gestern einen Preisrückgang beim TTF-Future für Oktober von annähernd 10% zur Folge gehabt habe. Nach Meldungen über das Nicht-Zustandekommen einer Einigung habe der Future gestern Nachmittag dann deutlich ins Plus gedreht und +5,4% höher geschlossen. Die aktuellen Streik-Maßnahmen würden weniger umfangreiche Arbeitsniederlegungen umfassen und seien vorerst bis zum 14. September angelegt. Sollte es bis dahin noch immer keine Lösung geben, könnte ein zweiwöchiger Gesamtstreik folgen, der laut Gewerkschaft eine Stilllegung der Anlagen erfordere. Chevron wolle indes deren Betrieb in jedem Fall aufrechterhalten, ohne weitere Details zu nennen. Gold zeige sich heute Morgen wenig verändert und notiere um die Marke von USD 1.920 je Unze.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (+1,6%) habe von veröffentlichten August-Zahlen zu den Flugzeugauslieferungen und -bestellungen profitiert. Demnach habe man im Vormonat 52 Flugzeuge an 34 Kunden übergeben, womit das eigene Auslieferungsziel für 2023 in Schlagdistanz rücke.



Apple (-2,9%) gerate im Handelskonflikt zwischen den USA und China zunehmend in Bedrängnis. Demnach wolle China den öffentlich Bediensteten sowie Angestellten von staatsnahen Unternehmen die Verwendung von iPhones bei der Arbeit verbieten. Im Sog von Apple sei es auch für dessen Zulieferer mit China-Exposure wie z.B. Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) (-1,7%), QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) (-7,2%) und Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) (-2%) nach unten gegangen. (08.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa schlossen die Börsen am gestrigen Donnerstag mehrheitlich mit Verlusten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf die Stimmung drücke hierzulande die sich deutlich abzeichnende konjunkturelle Wachstumsverlangsamung. So habe etwa das BIP-Wachstum in der Eurozone im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr lediglich 0,5% betragen und sei damit geringer ausgefallen als von Ökonomen im Schnitt (+0,6%) erwartet. Nicht aus den Schlagzeilen komme in Bezug auf Konjunkturthemen auch die größte Volkswirtschaft Europas: Für Deutschland hätten die gestern veröffentlichten Daten zur Industrieproduktion im Juli einen Rückgang um -0,8% gezeigt, der damit stärker ausgefallen sei als erwartet (-0,5%). Das Ifo-Institut rechne derweil überhaupt mit einem Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,4%. Das RWI - Leibniz-Institut habe seine BIP-Prognose für Deutschland zuletzt sogar von -0,3% auf -0,6% gesenkt. Für das Jahr 2024 erwarte man nur noch ein Plus von 1,1% nach zuvor 2,0%. Als Grund habe man genannt, "dass sich die konjunkturellen Hemmnisse nur langsam verringern". Hier sei neben der besseren Planbarkeit für die Unternehmen im Hinblick auf die Energiepolitik auch die Notwendigkeit von realen Einkommenszuwächsen für die privaten Haushalte genannt worden.