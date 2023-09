Wien (www.aktiencheck.de) - Wie bereits tags zuvor kam es auch am gestrigen Handelstag wieder zur Meldung von makroökonomischen Daten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.An den Rohstoffmärkten zeige sich ein gemischtes Bild. Der Preis für Öl bleibe weiterhin hoch. Nach den Anstiegen in den letzten Tagen koste ein Fass der Nordseesorte Brent immer noch über USD 90. Bei Erdgas habe der TTF-Gasfuture für Oktober zum Handelsschluss hin um rund 10% niedriger geschlossen. Grund dafür sei die Entscheidung der Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX)-Arbeiter gewesen, ihren Streik an der LNG-Anlage in Australien bis Freitag zu pausieren. Obwohl Australien kein wichtiger LNG-Lieferant für Europa sei, seien die britischen und europäischen Gaspreise in den letzten Wochen durch die möglichen Streiks angekurbelt worden, da befürchtet worden sei, dass weniger australische LNG-Ladungen nach Asien zu mehr Wettbewerb für andere LNG-Quellen führen und die Kosten in die Höhe treiben könnten. Das Edelmetall Gold zeige sich mit knapp USD 1.920 dagegen annähernd unverändert. Die leichten Rückgänge der letzten zwei Tage würden sich vor allem auf die Stärke des Dollars zurückführen lassen. Das digitale Gold, der Bitcoin, stagniere seit einigen Tagen wieder in einem Bereich zwischen USD 25.500 und USD 26.000.Die asiatischen Börsen würden am heutigen Morgen unter den Vortageskursen notieren. Besonders China verzeichne einen stärkeren Rückgang, obwohl die Meldungen der chinesischen Handelsindikatoren weniger schlecht ausgefallen seien als von Analysten erwartet. (07.09.2023/ac/a/m)