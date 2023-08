Wie bereits angedeutet, hätten sich die enttäuschenden Sentiment-Indices und Verbraucherpreise in Deutschland in Form von überschaubaren Kursrückgängen auf den europäischen Aktienmärkten niedergeschlagen, sodass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) weniger als 0,3% verloren hätten. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich jedoch aufgrund von Zugewinnen bei ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) und der BAWAG Group (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) in die Gewinnzone retten können.



Etwas fester hätten sich hingegen die US-amerikanischen Indices präsentiert, welche unisono mit positivem Vorzeichen geschlossen hätten. Stützend hätten hier die verfehlten Erwartungen hinsichtlich des BIPs für das zweite Quartal gewirkt. Denn die rückläufige Wachstumsdynamik spreche für die Wirksamkeit der bereits gesetzten Zinsschritte und habe folglich die Hoffnung auf keine weiteren Zinsanhebungen unterstützt. Die heute erscheinenden PCE-Inflationsdaten sowie der morgen anstehende Arbeitsmarktbericht würden in dieser Frage eine ebenso entscheidende Rolle spielen - vor allem für die kommende September-Sitzung der FED.



An den Rohstoffmärkten habe am gestrigen Mittwoch nur wenig Bewegung geherrscht. Der Ölpreis sei leicht auf rund USD 86 für ein Barrel der Sorte Brent angestiegen, da die Rohölvorräte in den USA vergangene Woche stärker zurückgegangen seien als erwartet. Zudem könne die Rohölversorgung aus Gabun nicht mehr sichergestellt werden, nachdem das Militär gestern die Macht übernommen habe. Basierend auf der schwächeren BIP-Entwicklung in den USA und deren möglichen Implikationen für die Zinsentwicklung habe auch der Goldpreis leicht auf rund USD 1.950 pro Feinunze zugelegt. Der Bitcoin notiere weiterhin zwischen USD 27.000 und USD 27.500.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Während Japans TOPIX fester tendiere, würden die Aktienmärkte in Hongkong und dem Festland China derzeit zu Abschlägen handeln. (31.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Wochenstart auf den globalen Aktienmärkten konnten die Börsen in den USA und Europa zur Wochenmitte nicht mehr an die teils höheren Zugewinne der letzten Tage anschließen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies habe in Europa keine allzu große Überraschung dargestellt, nachdem unter anderem die Sentiment-Indices für August besonders durchwachsen ausgefallen seien. Diesbezügliche Einbußen seien nämlich durchaus von Analysten erwartet worden, jedoch in einem geringeren Ausmaß. So sei das Dienstleistungsvertrauen deutlich von einem Wert von 5,7 auf 3,9 abgerutscht, wobei Konsensschätzungen einen Rückgang auf lediglich 4,2 hätten erwarten lassen. Ein ähnliches Bild habe sich hinsichtlich des Industrievertrauens gezeichnet, welches sich ebenso stärker vermindert habe, als im Vorfeld erwartet. Demnach sei dieses von -9,4 auf -10,3 gefallen, während Analysten einen Wert von -9,9 prognostiziert hätten. Als letzter Sentiment-Index der Eurozone habe sich auch das Wirtschaftsvertrauen deutlicher als vorab angenommen eingetrübt. Folglich verringerte sich der Index von 94,5 auf 93,3 und unterbot die Schätzungen von 93,7. Weiters sei gestern der Verbraucherpreisindex für Spanien und Deutschland für August publiziert worden. Im Falle von Spanien sei dieser von 2,1% auf 2,4% gestiegen und dementsprechend weniger stark als die Konsensschätzung von 2,5%. Der deutsche Verbraucherpreisindex sei von 6,5% auf 6,4% gefallen, anstatt der erwarteten 6,3%. Zu guter Letzt sei am gestrigen Mittwoch die Schätzung des US-amerikanischen BIPs für das zweite Quartal auf der Agenda gestanden, welches mit 2,1% klar niedriger als der prognostizierte Wert von 2,4% ausgefallen sei. Somit weise die USA ein um 0,3% niedrigeres BIP-Wachstum als im Vorjahreszeitraum auf.