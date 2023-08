Auch in den USA stünden zahlreiche makroökonomische Daten zur Veröffentlichung an, die für Impulse sorgen dürften: Bevor am Freitag der Arbeitsmarktbericht und der August-ISM für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht würden, stünden heute und morgen die zweite Schätzung des BIP für das zweite Quartal und die PCE-Inflationsdaten an. Gestern habe die jüngste Veröffentlichung zum Konsumentenvertrauen bereits positive Impulse für den Markt liefern können. Eine überraschend deutliche Eintrübung des US-Verbrauchervertrauens sowie ein deutlicher Rückgang der offenen Stellen in den USA hätten Hoffnungen genährt, dass die US-Notenbank die Zinsen auf ihrer Sitzung Mitte September unverändert belassen könnte. Ein schwächerer Arbeitsmarkt würde es der FED erleichtern, die grassierende Inflation zu bekämpfen. Die Frage, ob und wann die Leitzinsen ihren Höhepunkt erreichen würden, dürfte an den Finanzmärkten aber weiterhin heiß diskutiert werden. Aus den genannten anstehenden Konjunkturdaten würden die Anleger ihre Schlüsse zu dieser Frage ziehen. Nach einem freundlichen Wochenauftakt hätten sich die US-Börsen am Dienstag deutlicher in Aufbruchstimmung als ihre europäischen Pendants gezeigt. Speziell die technologielastige NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), die seit Monatsbeginn aufgrund ihrer Zinssensitivität stark gelitten habe, habe mit einem Plus von 2,15% am stärksten von der gestrigen Fortsetzung der Erholung profitiert. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe um 1,45% zulegen können, während der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sich etwas gemächlicher nach oben gekämpft habe. Am Ende sei ein Plus von 0,85% zu Buche gestanden.



Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Stützung der dortigen Wirtschaft und Börse hätten den asiatischen Börsen bereits am Montag Auftrieb gegeben und diese auch am Dienstag gestützt. Insidern zufolge habe China in einem weiteren Schritt die Banken angewiesen, die Zinsen für bestehende Immobilienkredite teilweise zu senken. Wichtig für die Anleger und ein Zeichen der Entspannung seien auch die Gespräche zwischen den USA und China. US-Handelsministerin Gina Raimondo sei noch bis heute in China.



Hoffnungen auf weitere Konjunkturmaßnahmen in China und das positive Echo auf die US-Konjunkturdaten hätten u.a. auch den Ölpreis gestützt. Kurzzeitig dämpfend hätten hingegen Spekulationen gewirkt, dass die USA ihre Sanktionen gegen den Iran und Venezuela lockern könnten, wodurch mehr Öl auf den Markt kommen würde. Ein Fass der Nordseesorte Brent habe sich um 1,22% auf USD 85,50 verteuert. Die seit Ende August zu beobachtende Seitwärtsbewegung bei Gold habe gestern einen kleinen Ausbruch nach oben erlebt: Der Preis habe sich um 0,93% gesteigert und stehe aktuell bei USD 1.936 je Feinunze. Noch mehr habe das vermeintliche digitale Gold profitiert, der Bitcoin, und mit einem Plus von 6,22% kurzzeitig die Marke von USD 28.000 durchbrochen. Er sei bis heute Früh jedoch wieder auf unter USD 27.500 zurückgefallen. (30.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag den dritten Tag in Folge zugelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ein Blick auf das Chartbild zeige jedoch, dass mit der aktuellen Erholungsbewegung gerade einmal das Minus vom Donnerstag der Vorwoche habe wettgemacht werden können. Im Sog der positiven Eröffnung des US-amerikanischen Aktienmarktes hätten besonders zinssensitive Sektoren wie Immobilien und IT weiter angezogen. Ein weiteres unterstützendes Element seien rückläufige Kapitalmarktzinsen gewesen. Die Renditen von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 Monat bzw. 1 Jahr seien nach den Höhenflügen der Vorwochen wieder etwas zurückgekommen. Ansonsten seien eher defensive Sektoren wie Versorger und Telekommunikation gefragt gewesen, was eine gewisse Vorsicht der Marktteilnehmer im Vorfeld wichtiger Datenveröffentlichungen unterstrichen habe. Den Anfang würden heute die Augustwerte der Stimmungsindikatoren der Europäischen Kommission (ESI) machen. Die Veröffentlichungen würden das Industrie-, Dienstleistungs- und Wirtschaftsvertrauen umfassen und damit einen breiten Querschnitt der aktuellen Stimmungslage in der Eurozone abbilden. Den RBI-Prognosen zufolge dürfte sich die Stimmung im August mehrheitlich weiter eingetrübt haben. Für das Dienstleistungsvertrauen erwarte RBI eine Verschlechterung von 5,7 Punkten auf 4,5 Punkte und für das Wirtschaftsvertrauen einen Rückgang von 94,5 Punkten auf 93,9 Punkte. Lediglich für das Industrievertrauen erwarte RBI eine marginale Erholung von -9,4 Punkten auf -9,2 Punkte.