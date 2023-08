Schwach ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland hätten hingegen Spekulationen auf eine weniger strenge Haltung der EZB bei ihrer nächsten Sitzung geschürt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 85,7 Punkte von zuvor 87,4 Zählern abgesunken. Das sei der vierte Rückgang in Folge gewesen. Die Wahrscheinlichkeit einer Pause bei den Zinserhöhungen der EZB nehme somit ebenfalls zu. Das stütze aktuell die US-Währung gegenüber dem Euro.



Auch die US-Börsen seien am Freitag weitgehend verhalten in den Handelstag gestartet, hätten sich aber in weiterer Folge immer mehr von ihren Vortagesverlusten erholen können. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Freitagshandel mit einem Plus von 0,73% beendet, was aber auf Wochensicht immer noch einen Verlust von einem halben Prozent bedeute. Für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,67% nach oben gegangen. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe auf Tagesbasis um 0,85% und somit auf Wochensicht sogar um 1,7% zugelegt.



Diese Woche erwarte uns ein Kalender voll mit Veröffentlichungen von interessanten makroökonomischen Daten. Auf dem Speiseplan stünden die August-Inflationsschätzungen für die wichtigsten Länder der Eurozone sowie für die USA. Analysten würden eine Fortführung des Trends der letzten Monate erwarten, also sinkende Inflation. Am heutigen Montag sei aber weder seitens Konjunktur noch von den Unternehmen mit Veröffentlichung marktbewegender Zahlen zu rechnen.



Auch an den Rohstoffmärkten herrsche Ruhe. Die Ölpreise hätten sich über das Wochenende kaum bewegt. Ein Fass der Nordseesorte Brent sei aktuell für USD 84,50 zu haben. Auch Gold koste je Feinunze weiterhin etwas mehr als USD 1.910. Das "digitale Gold" habe sich ebenso seitwärts bewegt. Der Bitcoin notiere unverändert bei USD 26.000.



Die Aktienmärkte Asiens würden sich heute Früh alle samt fester zeigen. Die Zuwächse würden aktuell von +0,2% (SENSEX, Indien (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819)) bis +1,7% (HSCE, China, (ISIN: HK0000004330 . WKN: 145734)) reichen. China stemme sich mit weiteren Maßnahmen gegen die Abwertung der Landeswährung Yuan und wolle die schwächelnden Aktienmärkte beleben. Die chinesische Zentralbank habe heimische Banken aufgefordert, ihre Investitionen in ausländischen Anleihen zu reduzieren. Auch die Aktienmärkte wolle Peking mit niedrigeren Gebühren für den Handel beleben. Die "Stempelsteuer" auf in China gehandelte Aktien solle um bis zu 50% gesenkt werden. (28.08.2023/ac/a/m)





Das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole brachte wenig an neuen Erkenntnissen zum Zinspfad der US-Notenbank, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In der Folge hätten die Anleger an den europäischen Aktienmärkten die abgelaufene Woche mit Vorsicht beendet. DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) seien am Freitag jeweils in der Größenordnung von +0,1% angestiegen.FED-Chef Jerome Powell habe in seiner mit Spannung erwarteten Rede gesagt, im Kampf gegen die Inflation müsse die FED die Zinsen womöglich noch anheben, dabei aber vorsichtig vorgehen. Diese Sichtweise sei erwartet bzw. schon vorher bekannt gewesen. Eine Pause in Sachen US-Zinserhöhungen im September sei damit wahrscheinlich, aber dies sei (noch) kein offizielles Ende der Zinserhöhungen.