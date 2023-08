In den USA habe sich hinsichtlich der PMIs ein ähnlich pessimistisches Bild gezeichnet. Der Index habe für das verarbeitende Gewerbe entgegen den Konsensschätzungen eine deutliche Verminderung von 49,0 auf 47,0 verzeichnet. Zudem sei der Dienstleistungs-PMI hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Während Analysten im Vormonatsvergleich einen nahezu gleichbleibenden Wert prognostiziert hätten, sei dieser von 52,3 auf 51,0 gesunken.

Im Rahmen des heute beginnenden Jackson Hole Symposions könnte den veröffentlichten Einkaufsmanagerindices eine wesentliche Rolle zukommen. Diese würden mit ihren teils drastischen Rückgängen nämlich ein Verlangsamen der US-amerikanischen sowie europäischen Wirtschaftsleistung verdeutlichen, was die FED als auch die EZB von einer weiteren Zinsanhebung absehen lassen könnte. Diesbezügliche Hinweise zum weiteren Zinskurs würden Jerome Powell (FED) und Christine Lagarde (EZB) möglicherweise am Freitag im Zuge ihrer Reden durchblitzen lassen. Die potenziell geringere Notwendigkeit eines weiteren Zinsanstieges habe sich auch an den globalen Aktienmärkten widergespiegelt. So hätten die europäischen Börsen großteils im leicht positiven Bereich geschlossen. Lediglich der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe beträchtliche Einbußen in Höhe von -1,27% verzeichnet. Die US-amerikanischen Indizes hätten sich hingegen deutlich fester präsentiert und Zugewinne von über 1% verbucht. Am positivsten sei dabei der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit +1,6% in Erscheinung getreten.



An den Rohstoffmärkten habe gestern ebenso Bewegung geherrscht. Der Ölpreis sei um über 1% aufgrund gestiegener iranischer Ölexporte und anhaltender Nachfragesorgen, insbesondere in China, gefallen. Indes scheine jedoch die Outputkürzung Saudi-Arabiens bis einschließlich Oktober als immer wahrscheinlicher. Demgegenüber habe Gold im Zuge eines schwächeren US-Dollars zugelegt und notiere derzeit bei rund USD 1.920 pro Feinunze. Der Preis für Erdgas habe gestern ein weiteres Mal seine hohe Volatilität demonstriert, als der TTF-Future für September am Ende des Handelstages ein Minus von knapp 15% aufgewiesen habe. Gründe dafür seien solide Gasvorräte, die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken in Frankreich sowie die Hoffnung auf ein Ausbleiben der angekündigten Streiks in australischen Flüssiggasanlagen. Der Bitcoin handele weiterhin zwischen USD 26.000 und USD 27.000.



Die asiatischen Aktienmärkte würden sich heute Morgen fester zeigen. (24.08.2023/ac/a/m)







