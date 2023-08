Weniger kritisch würden sich die Erwartungen für die US-Wirtschaft zeigen. Jenseits des Atlantiks würden sich die PMI-Werte nämlich noch etwas höher als in Europa befinden. Die Juli-Werte hätten bei 52,3 für den Dienstleistungssektor und bei 49,0 beim produzierenden Gewerbe gelegen. Analysten würden von nur leichten Veränderungen ausgehen und eine marginale Verschlechterung von -0,1 auf 52,2 bei Dienstleistungen, sowie eine Verbesserung i.H.v. +0,3 auf 49,3 für das produzierende Gewerbe erwarten. Die Entwicklung der PMI-Werte würden maßgeblichen Einfluss auf das am Freitag stattfindende Jackson Hole Treffen der führenden Zentralbanker haben, welches mehr Klarheit über den zukünftigen Zinspfad schaffen könnte.



Des Weiteren könnte die sich zu Ende neigende Berichtsaison heute noch einmal für Marktbewegungen sorgen. Vor allem die Zahlen des US-Amerikanischen Technologiekonzern NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) würden heiß erwartet. Grund dafür sei die starke Bewegung, welche das Unternehmen in Folge des KI-Hypes erlebt habe, die auch auf andere Unternehmen überschlagen würden. Mit einer Kurs-Performance von über 200% seit Jahresbeginn führe das Unternehmen ganz klar das Comeback der Technologie-Titel an. Für die Zahlen des vergangenen Quartals werde ein Übertreffen der Schätzungen erwartet.



Die Börsen in Asien hätten sich heute Morgen gespalten gezeigt. Während die Märkte in China ein leichtes Minus vorweisen würden, hätten sich Börsenplätze in Japan und Hongkong wohlgestimmter und somit leicht im Plus gezeigt.



An den Rohstoffmärkten gebe es indes nur marginale Bewegungen. Der Ölpreis habe sich kaum bewegt und sei annähernd unverändert geblieben. Die Sorte Brent handele heute Morgen knapp über bei USD 84,00. Der Goldpreis habe den Abwärtstrend brechen können, wenn auch nur leicht. Das Edelmetall habe moderat zugelegt und notiere derzeit bei USD 1.902. Ein ähnliches Bild zeige sich beim Bitcoin, welcher ebenfalls leichte Gewinne habe verbuchen können. Heute Morgen notiere die Kryptowährung bei USD 26.040. (23.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte hin bewegten sich die Märkte wie auch schon am Vortag nach oben, zumindest in Europa und Asien, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Somit hätten die Aktienmärkte nach einer dreiwöchigen Durststrecke wieder etwas an verlorenem Terrain gutmachen können - obwohl die hohen Anleiherenditen den Aktienbörsen weiterhin das Leben erschweren würden. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe gestern um 0,74% zugelegt und somit leicht besser als der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) performt, welcher um 0,66% habe zulegen können. Der europäische Index EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei ebenfalls gestiegen und habe 0,84% dazu gewinnen können. Einzig die US-Indices hätten am gestrigen Handelstag leicht verloren. So habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Minus von 0,28% und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Minus von 0,19% geschlossen.