Etwas schwächer hätten sich gestern hingegen die US-amerikanischen Märkte präsentiert. Aufgrund der heute bevorstehenden Inflationsdaten für Juli, welche Aufschluss über den weiteren Zinskurs der FED geben könnten, übte sich die Anlegerschaft nämlich in Zurückhaltung. Ebenso hätten die bereits erwähnten Deflationssorgen rund um die chinesische Wirtschaft für Verunsicherung gesorgt. Dementsprechend habe der breit aufgestellte S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) den Handelstag mit einem Verlust von 0,7% beendet. Als größter Verlierer sei jedoch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hervorgegangen, welcher Einbußen in Höhe von 1,12% habe hinnehmen müssen.



An den Rohstoffmärkten habe Erdgas gestern den stärksten Preisanstieg seit März letzten Jahres verzeichnet, sodass in Europa der TTF-Future für September ein Plus von über 28% aufgewiesen habe. Zwischenzeitlich habe der Kontrakt sogar über der Marke von EUR 40 gehandelt, welche zuletzt vergangenen Juni erreicht worden sei. Die deutliche Steigerung sei auf angekündigte Streiks in australischen Flüssiggasanlagen zurückzuführen, welche Sorgen hinsichtlich der Gasversorgung hätten aufflammen lassen. Der Ölpreis habe gestern angesichts erhöhter Treibstoffnachfrage ebenfalls zugelegt und dementsprechend bei über USD 87 pro Barrel gehandelt. Gold habe im Vorfeld der heutigen Inflationsdaten schwächer tendiert, weshalb eine Feinunze des Edelmetalls zu rund USD 1.900 notiert habe. Ein Bitcoin koste wie auch zuletzt ungefähr USD 29.500.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen gemischt zeigen. Während die Märkte in Hongkong und Festland China mit Abschlägen handeln würden, tendiere Japans TOPIX fester.



Neben den US-Inflationsdaten stünden heute zudem einige Unternehmensmeldungen in Europa auf der Agenda. (10.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem China zuletzt mit schwachen Handelsdaten enttäuscht hatte, rutschte die zweitgrößte Volkswirtschaft gestern nach Veröffentlichung der Erzeuger- sowie Verbraucherpreise für Juli in die Deflation, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Erzeugerpreise würden sich bereits seit Oktober 2022 im negativen Bereich befinden, während sich die Verbraucherpreise nach der Stagnation im letzten Monat nun zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren wieder deflationär entwickeln würden. Als Gründe dafür würden Probleme im Immobiliensektor sowie die niedrige Nachfrage im In- und Ausland gelten. Dies verstärke die Befürchtung eines anhaltend langsamen Wachstums, welches nun mithilfe zeitnaher staatlicher Unterstützungen stimuliert werden solle.