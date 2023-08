In Deutschland hätten schlecht ausgefallene Konjunkturdaten für eine Belastung an den Aktienmärkten gesorgt. Wie das statistische Bundesamt mitgeteilt habe, sei im Juni die Industrieproduktion stärker als erwartet gesunken: Während Konsensusschätzungen im Schnitt von -0,5% ausgegangen seien, sei die tatsächliche Industrieproduktion im Vergleich zum Monat Mai um 1,5% gesunken. Eine sinkende globale Nachfrage, insbesondere in China, habe für den Rückgang gesorgt. Im Gegensatz dazu sei man in der Eurozone bezüglich der konjunkturellen Entwicklung etwas optimistischer, zumindest auf Seite der Anleger. Der Sentix-Konjunkturindex für den Monat Juli liege mit einem Wert von -18,9 zwar noch klar im negativen Bereich, jedoch habe sich die Stimmung im Vergleich zum Juni (-22,5) etwas aufgehellt. Analystenschätzungen seien von einem Wert von -23,4 ausgegangen und somit im positiven Sinne überrascht worden. Europäische Börsen hätten man daraufhin sehr zurückhaltend reagiert und namhafte Aktienindices gestern auf der Stelle treten lassen.



Öl habe zuletzt die sechste Handelswoche in Folge mit Gewinnen beenden können. Gestern jedoch sei der Ölpreis mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 85. Auch der Goldpreis habe gestern leicht nachgegeben. Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 1.970 gehandelt. Der Bitcoin habe hauchzarte Gewinne verbuchen können und handele aktuell bei USD 29.200.



Makroseitig gebe es heute keine relevanten Veröffentlichungen im Datenkalender. Und auch die insgesamt über den Erwartungen ausgefallene Berichtssaison neige sich langsam dem Ende zu. Im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) stünden noch rund 19% der Unternehmen mit ihren Quartalsberichten aus.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Während Japan und Festland-China mit leichtem Plus in den Tag starten würden, handele Hongkong bereits mit deutlichen Abschlägen. (08.08.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der verlustreichen letzten Handelswoche, die mit der Bonitätsabstufung der USA durch Fitch ihren Höhepunkt nahm, zeigte man sich gestern an den US-amerikanischen Börsen wieder optimistischer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter den Aktienindices habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Plus von 1,16% am deutlichsten zulegen können. Die Anleger würden nun mit einem Auge schon auf die am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreiszahlen schielen. Dank des datengetriebenen Charakters der FED, würde eine Bestätigung des rückläufigen Trends der Inflation die Hoffnung nähren, dass die US-Notenbank keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehme.