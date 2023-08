Warum aber schlage sich die Herabstufung der Bonität der USA überhaupt auf die Aktienmärkte durch? Der Dreh- und Angelpunkt hierfür schienen die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen zu sein. Diese hätten schon nach den elf Zinserhöhungen der US-Notenbank FED die Hürde von vier Prozent genommen. Durch die Rating-Entscheidung von Fitch seien sie jüngst munter weiter gestiegen und würden sich heute in Griffweite ihres mehrjährigen Höchststands befinden. Das sorge für Unruhe an der Börse. Es würden sich dadurch die Finanzierungskosten für Konsumenten und Unternehmen erhöhen, es gewinne die relative Attraktivität von Anleihen gegenüber Aktien und im Extremfall würden Anleger fürchten, dass abermalige Verluste bei Anlagen zu neuen Bankpleiten führen könnten, wie wir sie bereits bei der Silicon Valley Bank gesehen hätten.



An den US-Börsen seien die diesbezüglichen Sorgen am Donnerstag aber weitgehend verflogen. Vor der Veröffentlichung von wichtigen Konjunkturdaten habe Zurückhaltung geherrscht. Heute werde in den USA nämlich der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung vorgelegt, der auch von Bedeutung für die weitere Entwicklung der Zinspolitik sei. Gestützt worden seien die Märkte zudem von neuen Wirtschaftsdaten: So sei die Produktivität im zweiten Quartal deutlich gewachsen, während die Lohnkosten nicht so stark wie erwartet gestiegen seien. Im Juni hätten außerdem die Aufträge für die US-Industrie deutlich zugelegt, was allerdings nicht überrascht habe. Auf der negativen Seite habe die Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor hervorgestochen. In dieser Gemengelage habe der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) den Handelstag mit einem Minus von 0,19% beendet, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe um 0,25% nachgegeben und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 0,11% verloren.



Am Rande der Aktienmarktentwicklungen falle auf, dass der Euro sich zum US-Dollar oberhalb von 1,09 zu stabilisieren scheine. Die Ölpreise hätten sich nach dem ersten Schock in Folge der US-Ratingherabstufung rasch wieder erholt: Ein Fass der Nordseesorte Brent koste heute Morgen wieder mehr als USD 85. Der Goldpreis wie auch das Cyber-Gold würden sich wenig bewegt zeigen: Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 1.935 gehandelt, ein Bitcoin sei um USD 29.200 zu haben.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen einheitlich fest präsentieren. Die Indexzuwächse würden sich aktuell von marginal positiv in Südkorea und Japan bis hin zu 1,5% im Plus (HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734), Hongkong) bewegen.

Im Datenkalender stünden für heute einige wenige Quartalsberichte (u.a. Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF), Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF)) sowie vor allem der schon weiter oben erwähnte US-Arbeitsmarktbericht. (04.08.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Nachwirkungen der Herabstufung der US-Bonität und eine Reihe von vorsichtigen Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung haben dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und anderen europäischen Leitindices, wie etwa dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) gestern den vierten Tag in Folge Verluste eingebrockt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Kontrast dazu leicht habe zulegen können hingegen der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) was hier insbesondere der Indexzusammensetzung geschuldet gewesen sei: Nicht nur in Österreich, sondern weltweit hätlten sich die Sektoren Energie und Finanz gestern überproportional gut gehalten.