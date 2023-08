US-Staatsanleihen seien aufgrund der Abstufung durch Fitch ebenfalls unter Druck geraten. Im Gegenzug dazu sei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen gestiegen. Der Dollar habe trotz Bonitätsabstufung gestern stärker gehandelt. Ein Euro koste aktuell rund 1,0930 USD.



Am Mittwoch habe das US-Energieministerium die allwöchentlichen Daten zu den Rohöllagerbeständen der USA veröffentlicht. Diese hätten eine drastische Abnahme von rund 17,1 Mio. Barrel verzeichnet. Dies stelle den größten Rückgang seit 1982 dar und deute auf eine starke Nachfrage nach dem schwarzen Gold hin. Da das American Petroleum Institute bereits am Dienstag einen ähnlichen Rückgang berichtet habe, sei die Anlegerschaft davon nicht weiter überrascht worden. Die Belastung durch die Herabstufung der US-Bonität habe allerdings zuletzt überwogen und der Ölpreis sei gestern folglich unter Abgabedruck geraten. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 83. Der Goldpreis sei durch den stärkeren Dollar und gestiegene Anleiherenditen belastet worden. Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 1.970 gehandelt.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Während Hongkong und Festland-China auf der Stelle treten würden, starte Japans TOPIX heute mit Abschlägen in den Tag.



Im Datenkalender stünden für heute die Einkaufsmanagerindices in den USA am Programm.







Ein Thema zog gestern die Aufmerksamkeit der Anleger besonders auf sich: Die Ratingagentur Fitch stufte am Dienstag nach Börsenschluss die Kreditwürdigkeit der USA herab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese Aktion komme nicht ganz überraschend: Bereits im Mai, als im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze ein Zahlungsausfall der USA gerade noch habe verhindert werden können, habe Fitch mit einer Bonitätsabstufung gedroht. Den Worten seien nun Taten gefolgt: Das Unternehmen habe die Kreditwürdigkeit der weltweit größten Volkswirtschaft von AAA auf AA+ herabgestuft. Begründet werde dieses Vorgehen mit der steigenden Schuldenlast der USA und den, laut Fitch, abnehmenden Standards der Regierungsführung, die im letzten Jahrzehnt des Öfteren Sorgen um einen möglichen Zahlungsausfall verbreitet hätten. Konjunkturbedingt schwächere Steuereinnahmen, neue Ausgabeninitiativen (Bidenomics) und eine höhere Zinslast würden den US-Haushalt belasten. Fitch prognostiziere daher einen Anstieg des US-Staatsdefizits von 3,7% des Bruttoinlandsprodukts im Vorjahr auf 6,3% in diesem Jahr. 2024 sollten dann 6,6% und 2025 6,9% erreicht werden. Das Unternehmen erwarte, dass die US-Wirtschaft noch in diesem Jahr in eine Rezession rutsche. Kritik an der Herabstufung sei von Finanzministerin Janet Yellen gekommen, die sie als "willkürlich und auf alten Daten basierend" bezeichnet habe.