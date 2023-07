Wien (www.aktiencheck.de) - Der Preisauftrieb in den USA verliert weiter an Dynamik, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der letzte Tag im Börsenmonat Juli werde jedenfalls wieder von Inflationsdaten geprägt sein, wenn heute Vormittag die Verbraucherpreise in der Eurozone veröffentlicht würden. Ansonsten sei die Berichtssaison weiterhin treuer Begleiter des Tagesgeschehens. Kalenderwoche 31 stelle im Hinblick auf die Frequenz der Unternehmensmeldungen die zweitstärkste Phase in dieser Berichtsperiode dar, sodass es aus Bottom-up-Sicht auch für den Gesamtmarkt an Impulsen nicht mangeln werde. Die bisherigen veröffentlichen Zahlenwerke lägen im Aggregat über den Erwartungen und würden jedenfalls Lust auf mehr machen. In Asien setze sich der positive Trend heute Morgen mehrheitlich fort.An den Rohstoffmärkten habe zuletzt auch wieder Kauflaune geherrscht. Der Goldpreis habe nach seinem vortägigen Rücksetzer kräftig zugelegt und die Marke von USD 1.950 zurückerobert. Der Ölpreis habe seine Rally fortgesetzt und blicke auf einen starken Juli zurück. Das Fass der Nordseesorte Brent liege nur mehr knapp unter USD 85 und habe sich damit in diesem Monat um rund 15% . verteuert Regelrechte Sommerflaute herrsche hingegen derzeit am Kryptomarkt. Der Bitcoin pendele weiterhin zwischen USD 29.000 und 30.000. (31.07.2023/ac/a/m)