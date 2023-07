Mit Bekanntgabe des FED-Zinsentscheids hätten die US-Börsen merklich angezogen, dann aber mehr oder weniger um die "Nulllinie" geschlossen. Für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei es um 0,2% aufwärts gegangen, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe kaum verändert geschlossen und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) rund 0,4% abgegeben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen habe weiterhin um die Marke von 3,85% verharrt.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen fast allesamt im Plus notieren. Heute würden abermals zahlreiche Unternehmen ihre Quartalszahlen vorlegen. Dass die Berichtssaison nicht nur erfreuliche Zahlen und Ausblickanhebungen mit sich bringe, habe etwa gestern der deutsche Düngemittel- und Industriesalzkonzern K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) mit seinen Vorabzahlen gezeigt.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise (WTI, Brent) gen Süden gezeigt. Nach einem zunächst festeren Handelsverlauf habe Erdgas (TTF-Monatsfuture) deutlich nachgegeben und sich letztendlich um 10,3% auf EUR 29,27 je MWh ermäßigt. Für Entspannung hätten Daten über gut gefüllte Speicher sowie Wetterdaten gesorgt. Die Tatsache, dass aktuell kaum Flüssiggastanker in Europa anlanden würden (eine Folge des geringen Preises und dann immer wieder aktiv werdender asiatischer LNG-Einkäufer), spreche aber wieder für eine Stabilisierung der Notierungen. Gold habe mit der Aussicht auf nicht mehr weiter steigende bzw. mittelfristig wieder fallende US-Leitzinsen gestern ein halbes Prozent zulegen können und notiere aktuell um die USD 1.970 je Unze. (27.07.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Bösen im Europa schlossen im Vorfeld der Notenbanksitzungen von FED (gestern Abend) und EZB (heute Nachmittag) gestern nach einem eher verhaltenen Handel schwächer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während die jeweiligen Zinsschritte im Ausmaß von 25 Basispunkten weitgehend erwartet worden seien bzw. würden, richte sich der Fokus der Anleger auf den zukünftigen Zinspfad. Während die US-Notenbanker in puncto geldpolitischer Straffung nun am Ziel angelangt sein dürften, würden die Märkte von der EZB noch weitere Schritte erwarten.