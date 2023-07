In Asien würden die lokalen Aktienbenchmarks heute Morgen gemischt handeln. Während es in China mehrheitlich abwärts gehe, so würden die Leitindices in Japan und Südkorea zulegen. Ein Blick auf die aktuellen Frühindikationen lasse einen leicht schwächeren Auftakt an Europas Börsen erwarten lassen. In den USA werde der NASDAQ 100 heute mit einer neuen Gewichtung in den Tag starten - die Überkonzentration großer Tech-Werte werde reduziert. Die neue Handelswoche verspreche sehr ereignisreich zu werden.



So würden die Notenbanksitzungen der FED (Mi) und der EZB (Do) naturgemäß die Highlights der Woche bilden. Beide Institute sollten den Leitzins/Refinanzierungssatz um weitere 25 BP nach oben schrauben. Für die US-Währungshüter dürfte dies nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG dann auch den letzten Anhebungsschritt in der laufenden geldpolitischen Straffungskampagne darstellen. Die EZB könnte im September noch einmal nachlegen. Wesentlich werde aber natürlich auch diesmal wieder das "Wording" der Notenbanker sein. Interessant werde ebenfalls, inwieweit die potenzielle Andeutung des Endes der US-Zinsanhebungen noch für Rückenwind an den Aktienmärkten sorgen könne oder ob vor dem Hintergrund der sehr starken Kursgewinne seit Jahresbeginn vor allem bei den Wachstumstiteln erstmals Gewinnmitnahmen einsetzen würden.



Auch im Hinblick auf Makrodaten habe es die Woche in sich. So stünden z.B. heute schon die Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerumfragen für die Eurozone und die USA an, welche weitere Indizien dafür bringen ürden, ob eine sanfte Landung dieser Wirtschaftsräume gelingen könne. Zu guter Letzt steuere die Q2-Berichtssaison auf ihren Höhepunkt zu. Zahlreiche Unternehmen würden diese Woche ihr Zahlenwerk vorlegen. Zwar sei diesmal ebenfalls wieder eine weite Spreizung zwischen positiven und negativen Überraschungen auszumachen. Festzuhalten sei aber doch, dass erstere klar überwiegen würden. So hätten etwa bislang rund 78% der aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) berichtenden Unternehmen die in sie gestellten Gewinnschätzungen übertreffen können.



Beim Ölpreis sei es am Freitag aufwärts und damit wieder über die USD 80 Marke pro Fass gegangen. Unterstützend habe die - aufgrund der geplanten Produktionskürzungen von Saudi-Arabien und Russland - Erwartung eines balancierteren Angebots-/Nachfragebilds im zweiten Halbjahr gewirkt. Der Goldpreis habe zwar zuletzt etwas nach unten getickt, habe sich aber dennoch in der Nähe seiner Zweimonatshöchststände gehalten, welche im Zuge der Erwartung des Endes des US-Zinsanhebungszyklus erreicht worden sei. Aktuell handele die Feinunze bei USD 1.959.

(24.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag gingen sowohl die europäischen, als auch die US-Leitindices wenig verändert ins Wochenende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Leicht unterdurchschnittlich sei die Performance des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gewesen, der schon am Donnerstag aufgrund des Abverkaufs bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) deutlich Federn habe lassen müssen. Das Wochenresümee am Aktienmarkt sei insgesamt aber positiv ausgefallen, da weiterhin sinkende Inflationsraten tendenziell Rückenwind verbreitet hätten.