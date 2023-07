Auch die Daten vom US-Immobilienmarkt seien als Indiz für eine weitere Zinsentspannung gewertet worden. Die US-Baubeginne seien im Juni merklich zurückgegangen, was auf eine weitere Abkühlung der US-Wirtschaft hindeute, die von der FED gewünscht werde und auch dort ein Ende der Zinserhöhungen in Sichtweite bringe. Heute werde der Philly Fed Index weitere Aufschlüsse dazu geben. Die an Fahrt gewinnende Berichtssaison rücke zunehmend in den Fokus. Das Zahlenwerk der Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) habe die Anleger überrascht, nachdem die restlichen US-Großbanken ein durchaus überzeugendes Q2-Ergebnis abgeliefert hätten. Der Gewinn von Goldman Sachs sei im zweiten Quartal um 60% gesunken und habe damit die Prognosen der Wall Street verfehlt.



Am gestrigen Abend hätten in den USA mit Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) auch einige der Kurstreiber der vergangenen Wochen ihre Quartalszahlen nachbörslich vorgelegt - wie bei Goldman Sachs habe auch hier die Profitabilität in Q2 etwas gelitten. In Erwartung der Berichte habe lediglich der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) leicht nachgegeben, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,24% habe zulegen können. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe gestern mit Leichtigkeit die Marke von 35.000 Punkten übersprungen und seine seit acht Tagen ununterbrochene Gewinnserie mit einem Plus von 0,31% fortgesetzt.



Die asiatischen Aktienindizes hätten gestern einen Handelstag ohne klare Tendenz erlebt. Lediglich der japanische TOPIX habe mit einem Plus von 1,19% nennenswert zulegen können. Heute Morgen herrsche in Asien abermals Orientierungslosigkeit. Die ersten vorbörslichen Indikationen für Europa würden auf einen leicht negativen Handelsstart hindeuten.



Die Ölpreise seien am Mittwoch trotz Nachrichten einer Verknappung der Rohöllagerbestände in den USA und positiver Signale aus China zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums gesunken. Das schwarze Gold der Gattung Brent liege derzeit bei USD 79,50 pro Barrel. Gold habe ebenfalls am gestrigen Handelstag stagniert. Heute Morgen notiere das Edelmetall bei USD 1.984 je Feinunze. Der Bitcoin habe seit seinem Jahreshoch von letzter Woche wieder etwas nach unten korrigiert und stehe heute Morgen wieder unter der Marke von USD 30.000. (20.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Börsen zeigten sich am gestrigen Mittwoch wenig verändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die hauptsächlichen Impulse seien vorrangig von Einzeltiteln und weniger von Makrodaten ausgegangen. Für einen positiven Grundton hätten jedoch die rückläufigen Inflationsraten aus Großbritannien gesorgt. Auch die endgültigen Verbraucherpreise in der Eurozone hätten die nachlassende Dynamik mit einem Anstieg von 5,5% im Juni nach zuvor 6,1% im Vorjahresvergleich bestätigt, doch letztlich seien mit den Daten nur die Erstschätzungen bestätigt worden. Von Mai auf Juni dieses Jahres seien die Konsumentenpreise nur mehr um 0,3% gestiegen, die restriktivere Geldpolitik der EZB trage somit Früchte. Weitere Einblicke dürften heute auch die Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone liefern. Nach einem durchweg guten Start in den Handelstag hätten den europäischen Indices jedoch weitere nennenswerte Impulse gefehlt. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei nach einem guten Handelsstart kontinuierlich gefallen, der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe keine klare Tendenz gezeigt und lange Zeit auf der Schwelle zwischen Gewinn und Verlust getanzt. Die Wiener Börse habe am gestrigen Mittwoch dennoch eindeutige Kursgewinne verbuchen können. Im Fokus sei am Berichtstag die BAWAG-Aktie (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) gestanden, die nach der Vorlage positiver Zahlen um satte 5,2% habe zulegen können.