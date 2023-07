In diesem von Hoffnung geprägten Umfeld hätten die europäischen Benchmark-Indices klar zulegen können. So habe der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den Handelstag mit einem Plus in Höhe von 0,75% beendet, während sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kurszuwachs in Höhe von 0,71% nur unwesentlich schwächer performt habe. Auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe mit einer positiven Performance die Ziellinie durchschreiten können, wenngleich diese mit einem Zuwachs von 0,28% weniger stark ausgefallen sei. Die Wall Street habe hingegen uneinheitlich eröffnet: Während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bereits zu Beginn moderat habe zulegen können, habe die Technologiebörse NASDAQ mit ihren Vortages-Schlusskursen gerungen. Letztendlich habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones ein saftiges Kursplus von 0,93% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 mit einem Zuwachs in Höhe von 0,67% ebenfalls wenig verändert aus dem Handel gegangen sei. Und auch der zinssensitive Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe am Ende des Handelstages ein Kursplus von 0,49% vorweisen können.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise aufgrund des freundlichen Umfelds um jeweils mehr als 2% deutlich zulegen können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent um die Marke von USD 79,50 je Fass schwanke. Gold sei im gestrigen Umfeld auch leicht gefragt gewesen und notiere aktuell knapp unter der Marke von USD 1.940 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe gestern ebenfalls moderat zugelegt und präsentiere sich heute Morgen rund um USD 30.600.



Die asiatischen Märkte würdenheute Morgen gemischt notieren: Während japanische Aktien im negativen Terrain handeln würden, so könnten vor allem die chinesischen Titel aus Hongkong deutliche Zugewinne verbuchen. (12.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz der heute zur Veröffentlichung anstehenden Juni-Werte der US-Verbraucherpreisinflation (VPI) haben sich gestern zuerst die europäischen und später auch die US-Investoren mutig aus ihrer Deckung gewagt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Rückenwind hätten sie aufgrund der ausgeweiteten Hilfe für den strauchelnden Immobiliensektor der Volksrepublik China bekommen. Den sich eintrübenden ZEW-Konjunkturerwartungen seien indes nur wenig Beachtung geschenkt worden. Dennoch erscheine das zugrundeliegende Sentiment aufgrund des hawkishen Grundtons der FED-Mitglieder, was vor allem auf die sich bislang sehr hartnäckig haltende Kern-Inflation zurückzuführen sei, im Moment etwas fragil zu sein. Zumal ja auch FED-Chef Jerome Powell Ende Juni erklärt habe, dass die meisten Entscheidungsträger der Notenbank von mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen bis Jahresende ausgegangen seien und für das weitere Vorgehen die Konjunkturdaten maßgeblich sein würden. Dementsprechend werde sich das Augenmerk der Anlegerschaft nach den Arbeitsmarktdaten der letzten Woche heute ganz besonders auf die Inflationszahlen richten, würden diese doch den letzten Teuerungsdatenpunkt vor der nächsten FOMC-Sitzung am 25. und 26. Juli darstellen. Eine weitere Zinserhöhung im Juli um 25 Basispunkte gelte zwar mehr oder weniger als beschlossene Sache, die Hoffnung des Marktes beruhe aber ganz darauf, dass der Zinsgipfel damit erreicht sei. Während sich also die aus der gestrigen Marktentwicklung abgeleitete Erwartungshaltung in die optimistische Richtung einer sich schneller als erwartet abgeschwächten Teuerungsrate bewege, so würden die Konsensdaten der Analysten nur eine leichte Abschwächung der Kerninflation von 0,4% p.m. im Mai auf 0,3% p.m. im Juni zugrundelegen, während man bei der Gesamtinflation sogar von einer Zunahme von 0,1% p.m. im Mai auf 0,3% p.m. im Juni ausgehe. Ziehe man die jährlichen Veränderungsraten heran, so liege die Kerninflationsrate aufgrund ihrer zähen Abnahme bereits seit längerem über der Gesamtinflationsrate (Erwartung Kerninflation für Juni: 5,0% p.a., Gesamtinflation Juni: 3,1% p.a.). Es werde heute also auf jeden Fall spannend werden, ob die gestern einsetzende Zuversicht zu optimistisch gewesen sei, oder ob der beispiellose Zinsanhebungskurs der Federal Reserve nunmehr beginne, ausreichend disinflationäre Früchte zu tragen.