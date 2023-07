Ähnlich wie Europas Aktienindices hätten Freitagnachmittag auch deren US-amerikanische Pendants zunächst positiv auf die Arbeitsmarktdaten reagiert. Im späten Handel hätten sich aber die Pessimisten durchgesetzt: Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,55% verloren. Auch die ganze erste Börsenwoche im Juli sei für ihn mit einem Verlust von rund zwei Prozent trist ausgefallen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe den letzten Handelstag der Woche mit einem Minus von 0,29% beendet und für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 0,35% nach unten gegangen.



Während an den Börsen längerfristig gute Konjunkturdaten - und dazu würden auch starke Zahlen vom Arbeitsmarkt gehören - Hand in Hand mit einer guten Performance der Aktienkurse gehen würden, könne kurzfristig auch das Gegenteil der Fall sein, ganz besonders, wenn die Börsen sich sehr auf den Trend bei den Leitzinsen fokussieren würden. Und in einer solchen Phase seien wir gerade - ohne jeden Zweifel.



Und was erwarte uns heute bzw. generell in der neuen Woche? Für den heutigen Tag sei der Kalender noch ziemlich leer. Mit dem Sentix Index zur Eurozone komme am Vormittag gerade einmal ein nennenswertes Konjunkturdatum heraus. Doch der Rest der Woche habe es in sich, zwar weniger vonseiten der Konjunkturdaten, dafür umso mehr in Bezug auf die beginnende Unternehmens-Berichtssaison zum zweiten Quartal. Deren traditionellen Startschuss würden uns wieder die größten US-Banken (Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC)) geben, die uns am Freitag interessante Einblicke in ihre Bücher gestatten würden.



Die Rohstoffmärkte, die Ende der Vorwoche noch unter den neu entfachten Zinssorgen gelitten hätten, seien relativ fest durch das Wochenende gegangen. Der Preis für eine Feinunze Gold habe sich auf nun USD 1.920 stabilisiert und bei den Ölpreisen sei der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent sogar auf USD 75,64 je Fass geklettert, habe bis zum heutigen Morgen aber wieder auf über USD 78 steigen können. Der Bitcoin habe sich derweilen stabil im Bereich der Marke von USD 30.000 gehalten.



Die asiatischen Aktienindizes würden mit wenig Veränderung in die neue Woche gehen. Einzig die Indices in Hongkong würden in der Größenordnung von 0,5% zulegen. (10.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Abschluss einer insbesondere in Europa und China recht schwach ausgefallenen Börsenwoche konnten Europas Aktienindices am Freitag doch noch einmal ein wenig zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten habe etwa der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 0,48% zugelegt, der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) um 0,44% und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) immerhin um 0,32%. Ein Wochenverlust sei dennoch übrig geblieben - im Fall des DAX habe dieser rund 3,5% betragen.Gemäß den Daten von Freitagnachmittag seien in den USA im Juni weniger Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet. Zugleich seien aber die Löhne etwas stärker als gedacht gestiegen und die Arbeitslosenquote sei leicht zurückgegangen. Hinsichtlich der Konsequenten für die Notenbankpolitik würden sich damit keine eindeutigen Vorzeichen ergeben. Immerhin aber seien die offiziellen Arbeitsmarktdaten moderater ausgefallen als der tags zuvor veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktreport, der mit unerwartet starken Daten aus der Privatwirtschaft die Angst vor deutlich länger hohen Zinsen geschürt habe. Die US-Notenbank FED habe den Arbeitsmarkt jedenfalls eng im Blick, da die seit Monaten solide Beschäftigungslage und die anziehenden Löhne die von ihr bekämpfte hohe Inflation weiter anheizen würden. Die US-Währungshüter hätten mit ihrem Sitzungsprotokoll in der abgelaufenen Woche einmal mehr signalisiert, dass sie nach der Pause im Juni die Zinsen in diesem Jahr weiter anheben wollten. Entsprechende Signale habe auch die Europäische Zentralbank (EZB) gesendet.