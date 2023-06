Im Gegensatz zu den USA habe man in Europa keine Zeit mehr gehabt, um auf die FED-Zinssitzung zu reagieren. Gestützt von den positiven Inflationszahlen aus den USA sei es an Europas Börsen folglich aufwärts gegangen. Mit einem Wert von 16.336 Punkten habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zwischenzeitlich sogar ein neues Rekordhoch erreicht, ehe er den Tag mit 16.310 Punkten und einem Plus von 0,49% beendet habe. ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten ebenso Kursgewinne verbuchen können. Die Preisdaten aus den USA hätten sich auch auf den Euro ausgewirkt. Dieser sei zwischenzeitlich auf 1,0852 USD gestiegen und habe damit ein Monatshoch markiert.



Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte starteten gestern mit Kursgewinnen in den Tag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund dafür seien allen voran positive Inflationsdaten aus den USA gewesen. Bereits am Dienstag seien die (positiven) Erwartungen beim Verbraucherpreisindex übertroffen worden: Die Inflation sei deutlicher zurückgegangen als erwartet. Bei den gestern veröffentlichten Zahlen zum Erzeugerpreisindex zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Hoffnungen auf eine Zinspause der FED seien dadurch weiter bestärkt worden. Gestern Abend hätten sich diese Hoffnungen schließlich verwirklicht: Die US-amerikanische Zentralbank habe bekanntgegeben, den Leitzins in der Spanne von 5,0 bis 5,25% zu belassen. Damit sei die Serie von zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen beendet worden. Die Stimmung sei allerdings von aktualisierten Zinsprognosen seitens der Währungshüter ein wenig getrübt worden. Da man auf eine stärker als erwartete Wirtschaft reagieren müsse, würden die FED-Mitglieder den Leitzins zum Jahresende nun bei 5,6% sehen, während man im März noch von 5,1% ausgegangen sei. Dies lasse mindestens eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr vermuten. FED-Chef Jerome Powell habe zudem geäußert, dass eine Zinssenkung in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht angemessen sei. Auch für die kommenden zwei Jahre sei die Prognose angehoben worden: Im nächsten Jahr werde nun ein Leitzins von 4,6% (zuvor: 4,3%) erwartet, während man Ende 2025 von 3,4% (zuvor: 3,1%) ausgehe. Die Nachrichten seien an den US-amerikanischen Börsen unterschiedlich aufgefasst: worden: Während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) Kursverluste verbucht habe, hätten der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X )und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) den gestrigen Handelstag mit leichten Zugewinnen beenden können.