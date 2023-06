In den USA hätten die wichtigsten Leitindices ebenfalls fester geschlossen. Während es für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um +0,6% nach oben gegangen sei, habe der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um +0,9% fester geschlossen. Von der Aussicht auf eine Zinspause habe am meisten der technologielastige NASDAQ-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (+1,5%) profitiert. Am Rentenmarkt habe sich wenig bewegt. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen habe im Vorfeld der Zinsentscheidungen kaum verändert bei 3,73% geschlossen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen. Datenseitig stünden heute die US-Verbraucherpreisdaten im Fokus.



An den Rohstoffmärkten habe Öl unter den latenten Konjunktursorgen gelitten, welche das Potenzial für das Nachfragewachstum dämpfen würden. US-Leichtöl der Sorte WTI habe sich um rund 4,4% auf USD 67,10 je Fass und die Nordseesorte Brent um 4,0% auf USD 71,80 ermäßigt. Damit egalisiere sich auch der Effekt der jüngsten Fördermengenkürzung der OPEC. Bei Erdgas hätten die europäischen Notierungen gestern um etwa 5% nachgegeben, nachdem diese letzte Woche teilweise um mehr als 30% emporgeschossen seien. Wenngleich die europäischen Speicher zurzeit gut gefüllt seien und die aktuell niedrigen Preise nicht auf einen baldigen Angebotsengpass hindeuten würden, sei es noch zu früh, um in puncto "Gaskrise" Entwarnung zu geben, wie etwa der deutsche Wirtschaftsminister Habeck auf einem Wirtschaftsforum betont habe. Dieser habe vor allem auf die auslaufenden Gastransitverträge zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2024 verwiesen, deren Nichtverlängerung im Ernstfall durchaus eine Drosselung der Industrie erfordern könnte. Preissprünge wie eben solche letzte Woche hätten darauf hingedeutet, dass Marktteilnehmer die aktuell niedrigen Preise zur Akkumulation höherer Gasmengen auf dem Terminmarkt nutzen würden. Denn zweifelsohne würden wieder höhere Preise notwendig sein müssen, wenn Europa - unter der Prämisse, dass russische Energie- bzw. Gaslieferungen auslaufen sollten - ausreichend hohe Mengen LNG auf dem globalen Markt anziehen wolle. Gold habe sich zu Beginn der "Notenbankwoche" wenig verändert gezeigt und notiere heute Morgen bei USD 1.960 je Unze. Ebenso unaufgeregt habe sich Bitcoin präsentiert, der aktuell bei knapp über USD 26.000 handele. (13.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen zum gestrigen Wochenstart fast allesamt mit Zugewinnen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Von Zurückhaltung sei in Anbetracht der anstehenden Notenbanksitzungen von FED, EZB, BoJ und der chinesischen Zentralbank wenig zu spüren gewesen. Es gelte an den Märkten mehr oder weniger als ausgemacht, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in der Bandbreite von aktuell 5,0% bis 5,25% belasse, was mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% gepreist werde. Die EZB werde sehr wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen.