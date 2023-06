Neben der FED werde auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Schatten voraus. Der EZB-Rat werde nach Ansicht von Experten in der nächsten Woche die achte Zinserhöhung in Folge beschließen. Allgemein werde für den 15. Juni mit einer Anhebung um einen viertel Prozentpunkt gerechnet. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den die Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten würden, würde damit von aktuell 3,25% auf 3,50% steigen.



Die US-Börsen hätten im gegebenen Umfeld - angetrieben von Kursgewinnen bei Hochtechnologiewerten - sogar mehr oder weniger deutlich zulegen können. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,5% höher geschlossen, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 0,6% und der technologielastige NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) fast 1,3%. Ausschlaggebend für die Kursaufschläge sei unter anderem ein Rückgang bei den Renditen von zweijährigen US-Anleihen nach der Veröffentlichung von Jobdaten gewesen. Vor dem nächste Woche anstehenden Zinsentscheid in den USA zeige der zuvor heiß gelaufene Arbeitsmarkt überraschend Abkühlungstendenzen: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei weit höher als gedacht ausgefallen. Insgesamt hätten vergangene Woche 261.000 US-Bürger einen Antrag auf staatliche Stützung gestellt, was deutlich über den Analystenerwartungen von ca. 235.000 und dem Wert der Vorwoche (233.000) gelegen habe.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise neuerlich etwas nachgegeben. Per heute Morgen lägen die Notierungen für ein Fass der Sorte Brent bei USD 75,50. Gold präsentiere sich dagegen wenig verändert und notiere aktuell bei USD 1.963 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe über die letzten zwei Tage weiter nachgegeben und notiere heute Morgen bei rund USD 26.500.



Die asiatischen Aktienindices würden sich heute Morgen unisono stark präsentieren: Die stärksten Zugewinne würden die Indices in Tokio und Seoul mit jeweils über einem Prozent verzeichnen. Wichtige Unternehmens- oder Konjunkturdaten stünden am heutigen Freitag nicht auf der Agenda. (09.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Neue Unklarheit um den künftigen Zinskurs der großen Notenbanken und das Abrutschen der Eurozone-Konjunktur in eine technische Rezession haben Europas Investoren am Fronleichnams-Feiertag vorsichtig gestimmt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dazu sei noch ein feiertagsbedingt reduziertes Handelsvolumen gekommen. Dennoch hätten am Ende der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 0,18%, der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) um 0,13% und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) gar um 0,70% zulegen können. Der Fokus der institutionellen Anlegerschaft richte sich bereits auf den kommenden Mittwoch, wenn der Juni-Zinsentscheid der US-Notenbank FED auf der Tagesordnung stehe. Die meisten Beobachter würden schon seit Wochen erwarten, dass die Währungshüter um Notenbank-Chef Jerome Powell dabei das Zinsniveau der aktuellen Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent nicht antasten würden. Unklar sei aber mehr und mehr, wie es danach weitergehe. Eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbanken müsse vielleicht nicht unbedingt das Ende von Zinsanhebungen bedeuten. Dies werde von den Märkten gerade verarbeitet und frühere Erwartungen, dass im zweiten Halbjahr sogar Zinssenkungen wahrscheinlich wären, würden immer mehr in den Hintergrund gerückt.