In den USA sei gestern mit dem ISM-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe für Mai ebenfalls ein mit Spannung erwarteter Stimmungsindikator erschienen. Auch in diesem Fall sei der Wert jedoch von 51,9 auf 50,3 gefallen, obwohl eine Steigerung auf ein Niveau von 52,2 erwartet worden sei. Der vermeldete Wert indiziere zwar weiterhin ein gesamtwirtschaftliches Wachstum, der Rückgang habe aber dennoch Rezessionsängste geschürt - besonders nachdem der PMI für das verarbeitende Gewerbe letzte Woche zum siebenten Mal in Folge unter der Wachstumsgrenze verblieben sei. Ähnlich wenig Grund zur Freude habe die Publikation der Auftragseingänge der Industrie für April geliefert. Diese hätten mit einem Wachstum von 0,4% nicht mit den Erwartungen von 0,8% Schritt halten können.



Die europäischen Märkte hätten auf die schwache Datenlage sowie die Andeutung auf weitere Zinsschritte durch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde großteils mit Abschlägen reagiert. Lediglich der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe im knapp positiven Bereich geschlossen, obwohl auch dieser den größten Teil seiner Zugewinne am Ende des Handelstages wieder habe abgeben müssen. Die US-amerikanischen Börsen hätten es ihren europäischen Pendants gleich getan und mit Ausnahme des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), welcher sich noch in positives Terrain habe retten können, ebenso schwächer tendiert.



Die am Wochenende beschlossene Fördermengenkürzung der OPEC+ wirke sich weiterhin positiv auf den Ölpreis aus. Dieser habe gestern gut 0,6% zugelegt, sodass ein Fass der Sorte Brent über USD 76 gehandelt worden sei. Aufgrund des in den USA schwächelnden Dienstleistungssektors habe sich gestern die Vermutung erhärtet, dass die FED im Rahmen ihres nächsten Meetings kommende Woche von einer weiteren Zinserhöhung im Juni absehen werde. Der Preis für eine Feinunze Gold habe deshalb zugelegt und notiere derzeit bei etwa USD 1.960. Reichlich Bewegung habe es zudem am Kryptomarkt gegeben. Die Kryptobörse Binance und dessen CEO Changpeng Zhao seien nämlich in mehreren Punkten wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze von der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht (SEC) angeklagt worden, was sich in einem Preissturz von zwischenzeitlich 6% bei Bitcoin niedergeschlagen habe. Entsprechend handele die Kryptowährung derzeit zu USD 25.800.



Die asiatischen Märkte würden heute Morgen tendenziell im positiven Bereich handeln. Datenseitig würden uns heute die Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie die Industrieproduktion für Spanien erwarten. (06.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der letzten Woche die Aussetzung der US-Schuldenobergrenze schlussendlich durchgesetzt werden konnte, dominierten zum gestrigen Wochenbeginn wieder eine Fülle an Makrodaten das Tagesgeschehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Den Beginn hätten die PMI-Indices für Dienstleistungen aus Spanien und Italien gemacht, wobei beide Werte für Mai mit 56,7 bzw. 54,0 hinter den Erwartungen von 56,9 bzw. 57,0 geblieben seien. Ebenso habe der Sentix-Index für den Euroraum, welcher die Erwartung der Anleger für Juni abbilde, mit -17 den Konsensschätzungen von -15,1 hinterhergehinkt. Somit seien die bereits erwarteten Rückgänge der europäischen Sentiment-Indizes allesamt deutlicher ausgefallen als im Vorhinein befürchtet.