Weiters habe eine Vielzahl an Makrodaten Impulse an den globalen Aktienmärkten geliefert. So sei gestern vormittags zuallererst in Spanien der vorläufige Verbraucherpreisindex für Mai publiziert worden. Dieser sei mit 2,9% geringer als die Erwartungen in Höhe von 3,4% ausgefallen und habe einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vormonat (3,8%) markiert. Auch das jährliche Wachstum der Geldmenge M3 im Euroraum habe es im Mai mit einer Rate von 1,9% geschafft, die Konsensschätzungen von 2,1%, wenn auch knapp, zu unterbieten. Demgegenüber seien gestern weniger erfreuliche Ergebnisse der Vertrauensindices in Europa gestanden, welche allesamt den Erwartungen hinterhergehinkt hätten. Das Industrievertrauen habe folglich einen Rückgang auf -5,2 (Konsens: -4,0) verzeichnen müssen. Ebenso habe sich das Dienstleistungsvertrauen auf 7,0 verringert, was den Prognosen von 10,2 nicht gerecht habe werden können. Der auf unter anderem diesen beiden Indikatoren aufbauende Wirtschaftsvertrauensindex sei dementsprechend ebenfalls zurückgegangen und habe einen Wert von 96,5 aufgewiesen (Konsens: 98,9). Das gestern in den USA veröffentlichte Konsumentenvertrauen habe hingegen positiv überrascht und mit einem Wert von 102,3 die Erwartungen in Höhe von 99,0 übertreffen können.



Der US-Schuldenstreit halte die globalen Aktienmärkte wie bereits erwähnt weiterhin in Geiselhaft und sorge dadurch für Zurückhaltung bei den Anlegern. Dementsprechend hätten die europäischen Leitindices im leicht negativen Bereich geschlossen. Die US-amerikanischen Börsen hätten ein ähnlich farbloses Bild gezeichnet, in dem der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf der Stelle getreten sei und der DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit leichten Abschlägen geschlossen habe. Lediglich der technologieintensive NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mithilfe der zuletzt starken Zugewinne von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ein Plus von 0,4% verzeichnen können.



Nachdem sich der Ölpreis über das Wochenende scheinbar einigermaßen stabilisiert habe, habe dieser gestern mit -4% abermals Federn lassen müssen. Der Rückgang auf gut USD 73 sei auf die Unsicherheiten hinsichtlich des möglichen Zahlungsausfalls der USA zurückgeführt worden. Demgegenüber habe Gold zugelegt, sodass eine Feinunze derzeit zu USD 1.960 notiere. Ein Bitcoin koste aktuell rund USD 27.100.



Die asiatischen Märkte würden heute Morgen geschlossen im negativen Terrain handeln. Im Laufe des heutigen Tages würden die Verbraucherpreisindices für Mai aus Frankreich und Deutschland veröffentlicht, während in den USA die Publikation der offenen Stellen im April auf der Agenda stehe. (31.05.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Dienstag stand weiterhin im Zeichen des drohenden Zahlungsausfalls der USA, sollte der am Wochenende erarbeitete Gesetzesentwurf, welcher eine Aussetzung der US-Schuldenobergrenze bis 1. Januar 2025 vorsieht, nicht rechtzeitig durchgesetzt werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gestern Abend habe dieser Entwurf jedoch seine erste Hürde geschafft, nachdem er mehrheitliche Zustimmung im Regel-Ausschusses des Repräsentantenhauses erhalten habe. Der mit drastischen Kosteneinsparungen einhergehende Deal müsse heute vor dem gesamten Kongress bestehen, um den für den 5. Juni geschätzten eintretenden Zahlungsausfall abwenden zu können. Nicht zuletzt hätten diesbezüglich Republikaner des rechten Parteiflügels, die sich offen gegen den Kompromiss aussprechen würden, für Unsicherheit an den Börsen gesorgt. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy habe seine Parteikollegen demzufolge angehalten, den Kompromiss geschlossen zu unterstützen.