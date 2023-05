Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erst vergangenen Freitag gar ein neues Allzeithoch markiert habe, habe dieser seine Zugewinne in den vergangenen Tagen nicht verteidigen können. Angesichts der divergierenden Einkaufsmanagerumfragen (DE), dem schlechter als erwartet ausfallenden ifo-Index sowie den jüngsten BIP-Zahlen Deutschlands habe das deutsche Aktienbarometer seit Wochenbeginn ein Minus von knapp 3% verzeichnet. Auch der marktbreite EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hätten es mit Verlusten von 2,86% bzw. 2,57% in derselben Periode nicht vermocht, sich der negativen Dynamik zu entziehen.



An der Wall Street habe das Dreiergespann bestehend aus S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gestern ein gemischtes Bild abgegeben. Während der mit Standardwerten bestückte DJIA zwar das Gros seiner Tagesverluste habe wettmachen können, habe dieser zur Schlussglocke dennoch schwächer tendiert. Indes hätten sich der S&P 500 und NASDAQ 100 über das Handelsgeschehen hinweg durchwegs fester präsentiert und den Tag klar in positivem Terrain beendet. Beiden Leitindices sei dabei der enorme Kurssprung des Chipkonzerns NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) zugutegekommen.



Im Rohstoffbereich seien die Öl-Sorten Brent und WTI zwischenzeitlich um rund 3% niedriger gehandelt worden, nachdem der stellvertretende russische Ministierpräsident, Alexander Novak, laut eines Medienberichts einen Beschluss zur Kürzung der Fördermengen beim nächstwöchigen OPEC+-Treffen als unwahrscheinlich erachtet habe. Auch Gold habe über Nacht leicht nachgegeben und notiere aktuell bei rund USD 1.950 je Feinunze.

Am heutigen Morgen würden sich Asiens Aktienmärkte mehrheitlich freundlich präsentieren, wobei der Hongkonger Handelsplatz feiertagsbedingt geschlossen bleibe.



Neben den Quartalszahlen von S IMMO (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) und UNIQA (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) stünden heute einige makroökonomische Daten der USA auf der Agenda - unter anderem der PCE Preisindex. (26.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag standen in Europa die jüngsten Daten zum deutschen BIP im Mittelpunkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut diesen habe die größte Volkswirtschaft Europas wider Erwartens in Q1 2023 um 0,3% nach Adjustierung bezüglich Preis- und Kalendereffekten verglichen mit dem Q4 2022 kontrahiert. Gemäß einer Reuters-Umfrage hätten Analysten im Schnitt lediglich mit einer Stagnation gerechnet. Bereits im vorangegangen Quartal sei ein Minus von 0,4% zu beobachten gewesen, womit Deutschland nun nach allgemeiner Definition im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht sei.