Spannend bleibe es aber auch heute, zumal auf dem Datenkalender die US-Einzelhandelsumsätze für April vermerkt seien, wodurch ein weiterer Mosaikstein hinsichtlich der Verfassung der US-Konjunktur vor der Veröffentlichung stehe. Ebenfalls im Zentrum des Interesses dürften heute die ZEW-Konjunkturerwartungen, die Beschäftigungszahlen sowie vor allem die vorläufigen BIP-Daten für die Eurozone stehen. Und für wen das noch nicht genug sei, die- bzw. derjenige dürfe sich auch noch auf weitere Unternehmensergebnisse freuen, welche mittlerweile aber vorwiegend von den europäischen Unternehmen dominiert würden.



In diesem tendenziell von Vorsicht geprägten Umfeld seien die europäischen Indices mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Sowohl der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten den Handelstag de facto unverändert beendet und auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern nahtlos in diese Reihe eingeordnet. Etwas freundlicher habe es hingegen bei den US-Aktienindices ausgesehen: So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss ein kleines Kursplus von 0,14% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem etwas höheren Zugewinn in Höhe von 0,30% leicht besser abgeschnitten habe. Am besten behaupten können habe sich hingegen der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), der trotz der zuvor genannten Unsicherheiten 0,55% habe zulegen können.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise nach der Schwächephase wieder etwas zulegen können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs leicht im Plus, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent um die Marke von USD 75,50 je Fass schwanke. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenso gefragt gewesen und notiere aktuell bei USD 2.017 je Feinunze. Auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos sei wieder gefragt gewesen und notiere heute Morgen bei rund USD 27.100.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren, aber überwiegend freundlich. (16.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Börsen konnten die anfänglich erzielten Kursgewinne nicht über die Ziellinie retten und beendeten den Handelstag schlussendlich kaum verändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit habe sich die schon seit einiger Zeit anhaltende Seitwärtsbewegung auch gestern weiter fortgesetzt. Auszumachen sei zuletzt auch eine gewisse "Kauf-Lethargie" gewesen, da sich bereits in der letzten Woche die Handelsvolumina in Europa teilweise klar unterdurchschnittlich präsentiert hätten. Abgesehen von der vorherrschenden Sorge vor einem Abgleiten der Konjunktur in Richtung Rezession dämpfe auch das bislang ungelöste Problem der US-Schuldenobergrenze das Sentiment an den Börsen. Allerdings habe sich US-Präsident Biden zuletzt durchaus zuversichtlich gezeigt, dass die Demokraten eine Einigung mit den Republikanern zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls des Landes finden würden. Am heutigen Dienstag sollten die Gespräche diesbezüglich weitergeführt werden. Auch wenn die Risiken bei einem Scheitern durchaus bekannt seien, erscheine den Analysten der Raiffeisen Bank International AG das Thema dennoch etwas überbewertet zu sein. Vor allem, wenn man bedenke, wie regelmäßig und dementsprechend häufig dieser "Theaterdonner" in den letzten Jahren auf der politischen Bühne aufgeführt worden sei, bevor es später immer wieder zu einem Kompromiss gekommen sei. Konjunkturseitig sei der Empire State Manufacturing Index im Mai deutlich niedriger und auch viel schwächer als erwartet ausgefallen, was auch nicht unbedingt zur Stimmungsaufhellung beigetragen habe.