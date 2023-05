Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa verzeichneten am gestrigen Mittwoch mehrheitlich Abgaben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA seien es vor allem die Technologieaktien gewesen, welche von der taubenhaften Interpretation der Inflationsdaten profitiert hätten. Dies habe vor allem den NASDAQ-Index zu einem deutlicheren Kursplus verholfen. Schwächer hätten sich sektorenseitig - bezogen auf den marktbreiten S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - hingegen vor allem die Energie- und Finanztitel gezeigt, welche aggregiert ein Minus von 1,0% bzw. 0,7% verbucht hätten. Im Fokus stehe in Übersee weiterhin die Debatte um die Anhebung der Schuldenobergrenze, wo zwischen Demokraten und Republikaner bisweilen keine Einigung erreicht worden sei.Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich und mit keinen allzu großen Kursveränderungen zeigen. An den Rohstoffmärkten habe sich Öl schwächer gezeigt, nachdem die US-Energiebehörde Energy Information Administration für die Vorwoche einen überraschend deutlichen Anstieg der Lager gemeldet habe. Gold notiere heute Morgen wenig verändert bei etwas über USD 2.030 je Feinunze. (11.05.2023/ac/a/m)