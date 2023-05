Als zweiter makroökonomischer Impuls habe gestern die Veröffentlichung des Sentix Index der Eurozone gegolten, der als bedeutender Vorlaufindikator für die konjunkturelle Entwicklung der Eurozone gelte. Die Stimmung auf Sicht der nächsten sechs Monate bleibe demnach weiterhin angespannt - der Stimmungsbarometer habe sich von -8,7 auf nunmehr -13,1 verschlechtert, wobei man im Vorfeld eigentlich von einer leichten Erholung ausgegangen sei. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe minimale Zugewinne verbuchen können, der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich von den durchwachsenen Konjunkturdaten unbeeindruckt gezeigt und habe um 1,34% zulegen können.



Mit Blick auf die USA sei es auch hier zu keiner einheitlichen Linie gekommen, nachdem am vergangenen Freitag noch deutliche Gewinne eingefahren worden seien. Die für Mittwoch anstehenden Inflationsdaten würden als wichtige neue Orientierungsgröße für die Zinspolitik der Notenbank nach der letztwöchigen Leitzinserhöhung der FED gelten. Während wir uns in den USA langsam dem Ende der Berichtssaison nähern würden, sei der Unternehmenskalender in der Eurozone noch prall gefüllt. Auf der Makroseite stünden heute keine nennenswerten Veröffentlichungen an.



Die uneinheitliche Tendenz der Aktienmärkte vom Vortag scheine sich heute Morgen in Asien fortzusetzen. Die Indices aus Japan, Indien und Festland-China würden momentan Kursgewinne verbuchen, während der Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) aus Hongkong sowie der koreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) Abgaben habe verzeichnen müssen.



Auf der Rohstoffseite habe sich der Ölpreis gestern deutlich steigern können. Ein Fass der Sorte Brent notiere bei rund USD 77. Gold habe gestern ebenso zulegen können. Der Preis einer Feinunze liege derzeit bei USD 2.028. Der Bitcoin sei gestern wieder unter die Marke von USD 28.000 gefallen und notiere derzeit bei USD 27.600. (09.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt benötigt wohl noch einige Zeit, um die Zinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks sowie die US-Arbeitsmarktdaten plus Firmenausblicke der Berichtssaison zu einem kohärenten Gesamtbild zusammenzusetzen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Erneut schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone würden zudem nicht wirklich für Kauflaune sorgen. Nach Einzelhandelsumsätzen, Exporten und Auftragseingängen sei nun auch die gestern veröffentlichte Veränderung der Industrieproduktion für März in Deutschland durchwachsen ausgefallen. Nachdem man bereits im Vorfeld mit einem Rückgang von 1,3% gerechnet habe, seien die Produktionszahlen mit einem Minus von 3,4% doch stärker nach unten gefallen als erwartet. Besonders deutlich sei der Produktionsrückgang in der Automobilwirtschaft ausgefallen. Man erkenne zudem eine gewisse Parallele zum März des vergangenen Jahres, wo es nach durchaus stabilen Zuwächsen im Januar und Februar auch schon zu einem unerwarteten Einbruch gekommen sei. Die Konjunkturdaten hätten den deutschen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) etwas zurückgehalten - nach einem durchaus guten Handelsauftakt sei dieser etwas unter Druck gekommen und sei mit einem leichten Minus in die neue Woche gestartet.