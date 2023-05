Der breite S&P 500 habe sich gestern dann wenig verändert gezeigt. Beachtung habe ebenfalls der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe gefunden. Dieser wichtige Vorlaufindikator habe leicht auf 47,1 Punkte zulegen und damit die Markterwartungen (Konsens 46,8) übertreffen können. Zu den Highlights dieser Woche würden neben zahlreichen Q1-Unternehmensergebnissen dann aus Makrosicht noch heute die Eurozone-Inflation, am Mittwoch der ISM Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe und schließlich am Freitag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht zählen. Alles überstrahlt werde allerdings von den regulären Sitzungen der FED (Mi) und der EZB (Do). Bei ersterer sollte mit einem 25-BP-Zinsschritt nunmehr das Ende der Fahnenstange bei den Leitzinsanhebungen erreicht werden, wobei die Wortmeldungen von Präsident Powell im Hinblick auf den weiteren Kurs dann mitentscheidend würden. Die Eurozone-Währungshüter dürften hingegen die Zinsschraube um weitere 50 BP anziehen, hier würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG noch weitere Schritte ins Q3 hinein sehen.



Beim Ölpreis sei es zuletzt volatil auf und ab gegangen. Zu den bestimmenden Themen am Energiemarkt würden momentan die seit gestern gestartete Outputkürzung der OPEC+-Staaten einerseits und etwaige negativen Auswirkungen auf die Nachfrage durch die momentan schwächeren Wirtschaftsdaten zählen. Gold habe etwas von der Bankenrettung rund um die First Republic Bank profitieren können und handele aktuell bei rund USD 1.980 je Feinunze.



Heute Morgen würden die Aktienmärkte in Asien gemischt handeln. Während Japan schwächer tendiere, würden die chinesischen Benchmarks trotz schwächer als erwartet ausgefallener PMIs überwiegend zulegen. Im Fokus stünden heute - wie oben skizziert - die Eurozone-Inflationsdaten. Der Konsens gehe davon aus, dass die Gesamtrate von 6,9% auf 6,8% zurückgehen werde, wohingegen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG einen Anstieg auf 7,2% erwarten würden.



HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London Stock Exchange-Symbol: HSBA) habe eine Verdreifachung des Nettogewinns veröffentlicht und habe damit die Markterwartungen übertreffen können. Für Unterstützung hätten hier die in vielen Märkten höheren Nettozinserträge gesorgt, die die Bank dazu veranlassen würden, erstmals seit 2019 wieder eine Quartalsdividende auszuzahlen. (02.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag gingen die internationalen Aktienmärkte zum Großteil mit Kurszuwächsen ins lange Wochenende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für Unterstützung hätten hier insbesondere auch die besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnisse von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) gesorgt. Das habe zuletzt auch geholfen, dass die Q1-Gewinnerwartungen für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) von -5,1 % p.a. Anfang April mittlerweile auf nur mehr -1,9% nach oben geklettert seien. Die europäischen Handelsplätze seien am Montag dann aufgrund des 1.-Mai-Feiertags überwiegend geschlossen geblieben.