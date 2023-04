In den USA hätten sich im Gefolge solider Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT)-Quartalszahlen gestern am ehesten noch die Technologieaktien durchgesetzt, was dem NASDAQ 100-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) - konträr zum Dow Jones- (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - ein Plus von 0,6% beschert habe. Datenseitig seien in den USA die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht worden, die nach einem Rückgang von -1,2% im Februar im Monat März mit +3,2% stärker hätten zulegen können als von Ökonomen im Schnitt erwartet (+0,8%). Mit den BIP-Zahlen für das erste Quartal stehe heute in Übersee ein weiterer wichtiger Datenpunkt an, auf den morgen dann die US-Konsumentenpreisinflation folgen werde.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan und Festland-China fester notieren würden, so handele der Leitindex der Börse Hong Kong, der Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733), im Minus.



Im Fokus stünden sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks die Unternehmensergebnisse, zumal die Berichtssaison diese Woche ihren Höhepunkt habe.



Die Ölpreise hätten sich von den stärker als erwartet gefallenen US-Lagerbeständen (-5,1 Mio. Fass; Prognose: -1,5 Mio. Fass) unbeeindruckt gezeigt und unter den anhaltenden Konjunktursorgen gelitten. So hätten sich sowohl die Nordseesorte Brent als auch das US-Leichtöl der Sorte WTI um rund 4% vergünstigt. Gold präsentiere sich heute Morgen leicht fester und notiere aktuell knapp unter USD 2.000 je Unze. Bitcoin habe gestern vorübergehend von den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor profitiert und zwischenzeitlich die Marke von USD 30.000 überschreiten können, dann aber bei rund USD 28.400 geschlossen. Heute Morgen stehe bei der ältesten Kryptowährung allerdings schon wieder ein Plus von rund 3% zu Buche. (27.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa zeigten sich gestern von der schwächeren Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund zur Wachsamkeit habe der anhaltende Kurssturz der US-Bank First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) geliefert. Nachdem der Zahlenausweis für das erste Quartal einen massiven Abzug von Kundengeldern in Höhe von mehr als USD 100 Mrd. offenbart habe, sei der Kurs am Dienstag um 49% und gestern nochmals um 30% eingebrochen. Zeitweise sei die First Republic-Aktie sogar vom Handel ausgesetzt worden. Sei das Institut im November 2021 noch mehr als USD 40 Mrd. wert gewesen, so betrage die Marktkapitalisierung seit gestern weniger als USD 1 Mrd. Dies habe den Sorgen um die "mittelständischen" US-Banken neue Nahrung gegeben und verstärke den Druck, eine Lösung für die angeschlagene Bank zu finden. Zumal die US-Regierung bislang zu keiner Rettungsaktion bereit gewesen sei, evaluiere das Institut neben dem Verkauf von Vermögenswerten auch die Gründung einer "Bad Bank".